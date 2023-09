Novela Valor da Vida na Band chega ao fim; veja substituta

Valor da Vida termina nesta sexta-feira, 1 de setembro, e a partir da próxima semana sua substituta já entra em cena. A partir do dia 4 de setembro, segunda-feira, a série americana Outlander assume a faixa das 22h30 de segunda a sexta-feira. A produção é do canal Starz e é estrelada pela atriz irlandesa Caitriona Balfe e o escocês Sam Heughan.

Qual a novela substituta de Valor da Vida na Band

A série Outlander lançou sua primeira temporada entre agosto de 2014 e maio de 2015 e continua na ativa até hoje. A produção tem sete temporadas completas atualmente e está renovada para seu oitavo e último ano. Adaptação dos livros de Diana Gabaldon, a história segue a trajetória da enfermeira de combate Claire Randall (Caitriona Balfe). A trama da substituta de Valor da Vida começa em 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, quando Claire viaja para a Escócia em uma segunda lua de mel com o marido Frank (Tobias Menzies), terra dos ancestrais dele.

A vida da enfermeira muda totalmente de rumo quando ela presencia um ritual na floresta. Ao tocar pedras no local, ela é magicamente transportada para o ano de 1743, momento em que a Escócia passa por uma delicada situação contra a Inglaterra por conta de sua independência.

Ao pisar no século 18, ela passa por diversos perigos que rondam a vida das mulheres na época, além de ter que se acostumar com costumes já ultrapassados. Durante sua experiência, ela acaba salvando a vida de Jamie Fraser (Sam Heughan), que pertence ao clã Fraser, donos da propriedade Lallybroch, e procurado pela Coroa inglesa. Os dois se aproximam e sentimentos começam surgir entre a dupla.

Para salvar sua vida, ela acaba ficando noiva de Jaime, mas mesmo com um verdadeiro amor surgindo entre eles, ela se sente dividida entre o novo romance e o relacionamento que tem com o marido Frank, que ficou para trás. Enquanto isso, ela pensa em como pode retornar ao século XX para sair dessa confusão.

Quantos livros tem Outlander e ordem

Por enquanto a série de livros de Outlander tem nove publicações. A autora ainda está escrevendo o décimo volume da série, que promete ser o último. Os lançamentos até agora foram na seguinte ordem: Outlander: A Viajante do Tempo, Outlander: A Libélula no Âmbar, Outlander: O Resgate no Mar, Outlander: Os Tambores do Outono, Outlander: A Cruz de Fogo, Outlander: Um Sopro de Neve e Cinzas, Outlander: Ecos do Futuro, Outlander: escrito com o sangue do meu coração e Outlander: Diga às abelhas que não estou mais aqui.

Confira também - Record confirma substituta da novela Jesus a partir de setembro

Onde assistir Outlander completa

Quem for acompanhar a substituta de Valor da Vida na Band é só sintonizar no canal por qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos de segunda a sexta-feira na faixa das 22h30. Ou também conferir a exibição ao vivo pelo site da Band ou no BandPlay. No entanto, se você estiver ansioso e já quiser assistir a produção inteira de uma vez, é possível. Todos os capítulos das sete temporadas de Outlander estão disponíveis no catálogo da Star+.

Quem acompanhar Outlander pela Band após o final de Valor da Vida assistirá a série dublada, já quem conferir pela Star+ poderá escolher se vai assistir na língua original, o inglês, dublado em português ou espanhol. As legendas disponíveis são apenas em português ou espanhol, não há legendas em inglês.

Caso já queira começar sua maratona na plataforma streaming, acesse o endereço https://www.starplus.com/home, clique em "assine já" e escolha qual plano ou combo você vai querer assinar, você tem opções que variam entre R$ 40,90 ao mês e R$ 329,90 com o plano anual. Depois que estiver com seu login ativado, é só acessar a barra de busca do site e procurar pela série.

A Netflix também tem a produção em seu catálogo, mas por lá ela não está completa, pois estão disponíveis apenas seis temporadas. Neste streaming, as opções de dublagem e legenda são maiores, você pode conferir em inglês, português, japonês, espanhol, alemão, francês, russo e polonês, com legendas em português, inglês, alemão, espanhol, chinês e muitos outros.

Leia também - Quando estreia a novela Elas por Elas em 2023 na Globo?