Quando estreia a novela Elas por Elas em 2023 na Globo?

A faixa das 6 da TV Globo está prestes a ganhar mudanças e no mês de setembro contará com substituição na grade. Vai sair Amor Perfeito e entrar no lugar Elas por Elas, remake de um dos maiores clássicos do canal dos anos 80. Com a estreia de Elas por Elas já marcada, Amor Perfeito está prevista para exibir seu último capítulo inédito no dia 22 de setembro, sexta-feira.

História da novela Elas por Elas na Globo

A partir do dia 25 de setembro de 2023, a TV Globo vai exibir na faixa das 18h (de Brasília) o remake de Elas por Elas, que conta a história de sete amigas que se conheceram em um curso de inglês e perderam o contato durante 25 anos.

A trama começará com Lara (Debora Secco) encontrando uma foto antiga das amigas, o que fará com que ela resolva juntar a "gangue" mais uma vez. O problema é que esse encontro irá além de apenas um momento para matar a saudade e trará revelações, além de mágoas do passado. Mais de duas décadas atrás, as amigas se separaram por causa de um fim de semana trágico na praia, que resultou na morte do irmão gêmeo de Natália (Mariana Santos).

Além disso, durante o reencontro Taís (Késia) vai descobrir que o homem que acreditava ser seu grande amor, Átila (Sergio Guizé), é na verdade o marido de Lara. Ele morrerá pouco depois e Lara perceberá que ele a estava traindo. Por isso, ela contratará o detetive Mário Fofoca (Lázaro Ramos), irmão de Taís, para descobrir quem era a amante misteriosa de Átila.

Além de Laura, Natália e Taís, as outras amigas se chamarão Reneé (Maria Clara Spinelli), uma mulher trans, Carol (Karine Teles), uma neurocientista sem tempo para a vida pessoal, a rica Helena (Isabel Teixeira) e a veterinária Adriana (Thalita Carauta). Estas duas últimas contam com uma rixa antiga, já que Helena roubou o amado da amiga, Jonas (Mateus Solano).

A história será ambientada no Rio de Janeiro, diferente da versão original de Elas por Elas, que se passava em São Paulo. A autoria da releitura ficou com a dupla de autores Thereza Falcão e Alessandro Marson, que trabalhou lado a lado e Novo Mundo (2017) e Nos Tempos do Imperador (2021 - 2022).

De Cassiano Gabus Mendes, a novela foi ao ar de 10 de maio a 27 de novembro de 1982 na faixa 7. As protagonistas da versão antiga foram interpretadas por Maria Helena Dias, Eva Wilma, Aracy Balabanian, Mila Moreira e Sandra Bréa, que já faleceram, e Esther Góes e Joana Fomm, que estão vivas e estão com 77 anos e 83 anos, respectivamente.

Confira - Novela Elas por Elas elenco hoje

Protagonistas de Elas por Elas

Com a história de Elas por Elas centrada na amizade das sete personagens protagonistas, chegou a hora de conhecê-las.

Lara: papel de Debora Secco, Lara é inteligente e bem-humorada e tem vida de dondoca. Ela largou a carreira no direito depois que se casou com Átila e pensava ter a vida perfeita até descobrir a pulada de cerca do marido. Mãe de Cris (Valentina Herszage) e Yeda (Castorine), ela retomará a profissão após o reencontro que promoverá com as amigas e encontrará um novo amor após se tornar viúva.

Taís: irmã de Mario Fofoca, a personagem é interpretada por Késia e é uma mulher que começou a trabalhar cedo como modelo e conseguiu conquistar seu lugar no meio da moda. Na trama, ela se apaixona pelo coach Herbert, mas ao reencontrar as amigas do curso de inglês, descobre que na verdade ele se chama Átila e é casado com Lara.

Natália: irmã de Pedro (Alexandre Borges),ela tinha um irmão gêmeo, Bruno (Luan Argollo, que morreu quando ela era jovem. Ele faleceu durante um passeio para a casa de praia de Helena e o choque da perda a deixou sem memórias do ocorrido, por isso muitas perguntas continuam em sua cabeça mesmo 25 anos depois. Ela tem certeza que alguém entre as amigas o empurrou de um penhasco, por isso tentará descobrir a verdade com o reencontro. Papel de Mariana Santos, a personagem seria interpretada por Monica Iozzi, mas a atriz teve que deixar o elenco de Elas por Elas por motivos de saúde.

Adriana: papel de Thalita Carauta, Adriana é mãe Ísis (Rayssa Bratillieri) e tem sua própria clínica de veterinária e pet shop. Ela mora com a filha e a tia Marlene (Maria Ceiça), que a ajudam na administração do negócio. No passado, ela foi noiva de Jonas (Mateus Solano), mas Helena (Isabel Teixeira) conseguiu uma forma de fisgá-lo e por isso ela terminou tudo com ele.

Helena: ambiciosa e pronta para conseguir o que quer, o papel de Isabel Teixeira é o de Helena, que vem uma família endinheirada, dona de uma fábrica de cosméticos. Mais de duas décadas atrás, ela conseguiu seduzir Jonas para uma noite em sua cama depois de prometer que conseguiria para ele um lugar na empresa do pai. O encontro deles acabou resultando em uma gravidez e o fim do romance de Jonas e Adriana.

Reneé: interpretada por Maria Clara Spinelli, Renée é uma mulher trans. Ela é feliz, casada com Wagner (César Mello), tem dois enteados, tem dois Vic (Bia Santana) e Tony (Richard Abelha) e cuida com o amado de uma padaria em Niterói. No entanto, após o reencontro com as amigas, sua vida ganha uma reviravolta. Wagner desaparece com todo o dinheiro da família e ela fica sozinha e desamparada.

Carol: por último, mas não menos importante, a sétima protagonista de Elas por Elas é Carol, papel de Karine Teles. Ela é fisioterapeuta e neurocientista, além de professora universitária, e passou a vida estudando para conseguir chegar a um lugar de prestígio na profissão. Sem tempo para mais nada além de trabalho na vida, ela começa a repensar suas escolhas depois que reencontra as amigas de 25 anos atrás.

Leia também - Qual novela vai substituir Terra e Paixão em 2024?