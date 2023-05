Novelas do Viva em junho tem ‘Corpo Dourado’ e o ‘O Sexo dos Anjos’

Duas novidades chegam na programação das novelas do Viva em junho. A partir deste mês, o público passa a acompanhar as reprises de Corpo Dourado (1998) e O Sexo dos Anjos (1989) que chegam para substituir Coração de Estudante (2002) e Bambolê (1987).

Corpo Dourado é uma das novelas do Viva em junho

A reprise de Corpo Dourado no Viva estreia em 12 de junho, segunda-feira, às 13h, horário de Brasília. A trama entra no lugar de Coração de Estudante, que está nas semanas finais.

A novela é de autoria de Antonio Calmon e conta com 191 capítulos, exibidos originalmente entre janeiro e agosto de 1998 no horário das 18h.

O público acompanha a história da jovem vaqueira Selena (Cristiana Oliveira), que sonha em encontrar seu príncipe encantando. O rapaz, porém, não pode ser qualquer um: ela quer alguém que seja parecido com o ator e diretor americano Clint Eastwood.

Apesar de ser uma mulher bruta, durona e cômica, assim como sua mãe Camila (Ana Rosa), é romântica. A protagonista aprende a se virar na vida com um jeito um tanto masculino.

Selena é admirada pelo ingênuo fazendeiro Jorginho (Gerson Brenner) e pelo jovem empresário Arturzinho (Marcos Winter, mas quem ela quer mesmo é o delegado Chico (Humberto Martins).

Até que um dia, Selena bate a cabeça a bordo de uma lancha e perde a memória temporariamente. A jovem acaba se envolvendo com o misterioso fotógrafo Billy (Fábio Jr.), recém-chegado na cidade.

O Sexo dos Anjos substitui Bambolê

Outra novidade entre as novelas do Viva em junho é a reprise de O Sexo dos Anjos. A trama vai ao ar a partir de 19 de junho, às 14h40, horário de Brasília.

O Sexo do Anjos é de autoria de Ivani Ribeiro e foi ao ar entre setembro de 1989 e março de 1990, com 142 capítulos no horário das 18h.

A novela acompanha o anjo Emissário (Felipe Camargo), que é designado por Diana, o Anjo da Morte (Bia Seidl), para buscar Isabela (Isabela Garcia) na Terra.

O ser celestial, no entanto, acredita que não é justo que a moça morra agora e acredita que quem deve ser levada é a irmã dela, Ruth (Sílvia Buarque), uma mulher cruel que rejeita o próprio irmão Tomás (Marcos Frota) por ele ser surdo-mudo.

Diana recusa a proposta feita pelo Emissário e impõe uma condição para que Isabela não morra: ela só poderá cometer mais dois pecados.

Para salvar sua amada, o Emissário se transforma em um humano chamado Adriano. Até que o Anjo da Morte desce para supervisionar o trabalho do funcionário e se apaixona pelo misterioso Renato (Mário Gomes).

Programação das novelas do Viva em junho

Malhação (1998): de segunda a sexta, às 10h00, 16h15 e 01h15, horário de Brasília.

Malhação (2010): de segunda a sexta, às 10h30, 16h45 e 04h15, horário de Brasília.

Coração de Estudante (2002), até 9 de maio: de segunda a sábado, às 12h45 e 01h15, horário de Brasília. Aos domingos, os episódios são reapresentados entre 09h20 e 13h05.

Corpo Dourado (1998), a partir de 12 de maio: de segunda a sábado, às 13h, horário de Brasília.

A Sucessora (1978): de segunda a sábado, às 11h45, 12h15, 02h e 02h30, horário de Brasília.

Senhora do Destino (2004): de segunda a sábado, às 13h30 e 22h55, horário de Brasília. Os capítulos são reprisados aos domingos entre 19h e 00h20.

Força de Um Desejo (1999): de segunda a sábado, às 15h30 e 23h45, horário de Brasília. Os capítulos são reprisados aos domingos entre 14h00 e 19h.

Bambolê (1987), até 16 de junho: de segunda a sábado, às 14h40 e reprise as 00h30, horário de Brasília. Os capítulos são reexibidos na madrugada de segunda-feira entre 00h20 e 04h00.

O Sexo dos Anjos (1989), a partir de 19 de junho: de segunda a sábado, às 14h40 e reprise as 00h30, horário de Brasília.

Amar a Morte (1995): de segunda a sexta-feira, às 11h, 20h30 e 03h e horário de Brasília. Os capítulos são reapresentados aos sábados, entre 08h e 11h45.