Final A Sucessora: 6 momentos marcantes do desfecho

Obra clássica das 18h00 do final dos anos 70, a obra estrelada por Susana Vieira e Rubens de Falco foi escolhida para dar início a uma nova faixa especial no canal Viva em homenagem ao autor Manoel Carlos. A reexibição estreou no final de março e tem um longo caminho pela frente, mas o público já tem curiosidade para descobrir o que acontece no final de A Sucessora.

Qual o final de Marina e Roberto em A Sucessora?

Marina (Suzana Vieira) e Roberto (Rubens de Falco) finalmente ganham um final feliz e sem a sombra da falecida Alice na jornada do casal. Para quem não se lembra, a vida de Marina muda ao casar com Roberto no começo da novela e ter uma nova realidade rodeada de luxo. No entanto, ela enfrenta dificuldades porque o homem não esquece a ex-esposa, que continua sendo idolatrada por Roberto e tem até um quadro em sua homenagem na sala.

Porém, isso finalmente muda no final de A Sucessora. O personagem de Rubens de Falco descobre algumas verdades sobre a ex-mulher difíceis de engolir e para de pintá-la como um ser perfeito. É revelado na reta final da trama que Alice mentiu para Roberto. Ela teve um bebê com Munhoz (Ary Coslov) antes do casamento com Roberto Steen, mas uma fatalidade lhe atingiu e ela ficou estéril após o nascimento da criança.

No entanto, Alice escondeu tudo, pois sabia que o marido queria um filho. Ela pediu a ajuda do tio, médico em Paris, que mentiu para Roberto e o diagnosticou como estéril. Roberto passou a vida inteira pensando que não teve filhos com a esposa por sua causa, quando na verdade ela é quem não conseguia engravidar.

Após as difíceis revelações, finalmente Roberto esquece a primeira mulher e segue sua vida com Marina. O casal queima as cartas, diário e até mesmo o quadro de Alice, seguindo em frente de vez. Para fechar com chave de ouro, a dupla termina feliz com um filho, o pequeno Roberto.

O que acontece com a vilã Juliana?

Juliana (Nathalia Timberg), governanta na casa dos Steen e grande malvada da história, era apaixonada por Roberto, por quem nutria secretamente sentimentos. Além disso, ela incentivava a obsessão de Roberto por Alice e tinha muitos ressentimentos contra Marina, por ter ocupado o lugar da falecida. Por isso, sempre que podia criava intrigas entre o casal.

No final da novela A Sucessora, Juliana enlouquece e é levada para um sanatório. Fora de si, ela até veste as roupas da antiga patroa e não volta a ser ela mesma. O Dr. Moretti (Francisco Dantas) mente para Juliana e finge que está a levando para uma recepção e a mulher vai calma a caminho do hospital psiquiátrico.

Miguel fica com quem em A Sucessora?

O jornalista Miguel (Paulo Figueiredo) é primo de Marina e totalmente apaixonado por ela. Ele não aceita o casamento da mulher com Roberto durante a trama, mas acaba a superando no final da trama e termina o folhetim ao lado de Luísa (Tetê Pritzl).

O pedido de casamento vem no último capítulo. Sem coragem, ele se declara para a moça enquanto ela está dormindo. Quando a garota finalmente acorda, ele repete rapidamente suas palavras de carinho e foge. Pouco depois, Luísa vai atrás dele e diz que aceita o pedido de casamento e que sua tia Guilhermina (Miriam Pires) é a favor da união.

Filomena adota menina e segue a vida

Filomena (Célia Biar), prima de Roberto Steen, adota uma menininha chamada Alice na novela, a quem o personagem de Falco se afeiçoa bastante.

No desfecho da trama de Manoel Carlos, ela conversa com Moretti e diz que a garota não lhe dá nenhum trabalho, mas que tem sofrido com algumas dores, por isso pede uma avaliação do médico. Eles então marcam de a mulher aparecer em seu consultório para cuidar da saúde.

Além disso, o médico convida Filomena para o acompanhar no teatro e a prima de Roberto aceita sair com Moretti. Os dois brincam sobre não serem casados, Moretti diz que é porque conhece demais as mulheres e Filomena repete o mesmo, ao dizer que sabe o suficiente sobre como são os homens.

Adélia arranja um pretendente

Irmã de Miguel e confidente de Marina, Adélia (Lisa Vieira) encontra um pretendente para chamar de seu no final da novela A Sucessora. O sujeito é Epaminondas Machado Junior (Gracindo Junior), um jornalista de Maceio que chega ao Rio de Janeiro e busca alugar o quarto da casa de Guilhermina, que ficou vazio após a saída de Miguel.

Epaminondas fica encantado ao conhecer a moça durante uma refeição e a convida para caminhar com ele pela cidade. Guilhermina dá um empurrãozinho e os dois combinam um encontro.

Quem arrancou as folhas do diário de Alice?

Um mistério que permeia a trama é quem arrancou folhas do diário de Alice que escondiam segredos valiosos para Marina e Roberto. No final da novela, Pedro Munhoz revela que ele foi o responsável que sumiu com tudo.

Munhoz teve um caso com a falecida antes de Alice se casar com Roberto. Eles tiveram uma filha chamada Olívia, que não sobreviveu. O diplomata tentou esconder o passado, mas acabou confessando tudo e vai embora, partindo para Londres, na Inglaterra.

