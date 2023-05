Caio descobre segredo de Irene em Terra e Paixão

Irene tenta esconder seu passado dos filhos, mas isso não vai durar muito tempo em Terra e Paixão, pois a vilã será exposta. Antes de falecer, Cândida vai contar para Caio o que sabe e entregará provas para o rapaz.

Quando Caio descobre o segredo de Irene em Terra e Paixão?

Caio receberá uma caixa que contém provas contra Irene no capítulo da próxima quarta-feira, 30 de maio, segundo mostram os resumos de Terra e Paixão. Cândida vai contar toda a verdade sobre o passado da megera para o rapaz, que passará a ter uma arma poderosa contra ela.

Mas afinal, qual é o misterioso segredo da vilã? A coluna de Taty Bruzzi, do Na Telinha, adiantou que Caio descobrirá que a madrasta foi prostituta no passado e trabalhou no bordel de Cândida. Além disso, ele ficará ciente que ela era garota fixa de Ademir (Charles Fricks), irmão mais novo de Antônio La Selva (Tony Ramos), e atual marido da malvada.

Depois do envolvimento com o caçula, ela acabou casada com Antônio e varreu todas as sujeiras de seu passado para debaixo do tapete, pensando que esconderia a verdade de seus filhos para sempre. Mas ela não esperava que Cândida contasse com maneiras de trazer tudo a tona.

A caixa que Cândida deixará com Caio terá fotografias que servirão como prova do tempo em que Irene foi prostituta. Antes de morrer, Cândida também fará um testamento e depois tentará contar o segredo de Agatha para Antônio, mas falecerá antes de falar tudo que precisa ao fazendeiro. Após sua morte, Berenice (Thati Lopes) vai assumir o bar.

E se engana quem pensa que Irene conseguirá matar Cândida. A mulher morrerá por estar com a saúde fragilizada, segundo apurou Carla Bittecourt, do Notícias da TV. Ela estará doente e ficará com falta de ar quando tentar conversar com Antônio para contar que Agatha é mãe de Jonatas (Paulo Lessa), filho de Gentil (Flavio Bauraqui). Ela morrerá e o assunto ficará escondido até o final da novela, quando o próprio Gentil contará tudo para o personagem de Tony Ramos.

Web teoriza se Ademir é pai de Petra e Daniel

A verdade sobre Irene ter sido uma prostituta no passado está prestes a vir a tona. Porém, para o público, este não é o único segredo que a vilã esconde. Após as reviravoltas dos últimos capítulos de Terra e Paixão, há quem pense que Petra e Daniel podem não ser herdeiros verdadeiros de Antônio, mas na verdade filhos de Ademir, devido ao relacionamento que os dois tiveram quando ela trabalhava no bordel.

“Arrisco dizer que o Daniel é filho dele [Ademir], não sobrinho”, comentou um noveleiro no Twitter. “Chuto que é isso também. Por isso ela luta tanto pela aprovação do Daniel como filho preferido do La Selva”, concordou outra. “Eu tô achando que o Ademir é pai do Daniel ou Petra, talvez dos dois”, também foi comentado sobre a trama.

Chuto que é isso também. Por isso ela luta tanto pela aprovação do Daniel como filho preferido do La Selva. 🗣🗣🗣🗣 — alinne (@b4dline) May 17, 2023

Eu tô achando que o Ademir é pai do Daniel ou Petra, talvez dos dois. — Tyty Castell Parody (@TytyCastell) May 16, 2023

Ainda não há indícios na trama ou nos resumos da novela que indiquem isso, mas a possibilidade existe, já que Ademir esconde um segredo que ainda não foi revelado na história. Se a teoria levantada pelo público se concretizar, Petra e Daniel não teriam direito a herança e sucessão de Antônio, apenas Caio, que é filho de Antônio com sua primeira esposa, Agatha (Bianca Bin).

Leia também – 4 coisas que acontecem com Caio nos próximos capítulos de Terra e Paixão