Novelas turcas na Netflix 2022: 10 títulos para assistir na plataforma

Cena de Fatma; veja lista de novelas turcas no Netflix 2022 - Foto: Reprodução/Netflix

Não são só as produções de Hollywood que fazem sucesso entre o público. Filmes, séries e novelas turcas também dão uma grande audiência para a Netflix, conforme divulgado pela própria plataforma, e devem contar com mais novidades para 2022. Enquanto as estreias não chegam, o DCI preparou uma lista com dez títulos turcos disponíveis para os espectadores.

8 em Istambul (2020) – Novelas turcas na Netflix 2022

Com oito episódios, a primeira temporada de 8 da Novela turca “Istambul” está disponível no Globoplay. O seriado gira em torno da história de oito pessoas com vidas e condições sociais completamente diferentes, mas seus caminhos acabam se cruzando e eles são afetados por esses encontros. A personagem principal é Meryem (Öykü Karayel), uma faxineira que vai a uma terapeuta para tratar suas constantes crises de desmaios.

Prisão de Mulheres (2018)

Entre as Novelas turcas na Netflix 2022 está Prisão de Mulheres, disponível em duas temporadas na Netflix. A produção é um remake de uma série australiana e conta a história de Deniz, uma mulher que sofre constante violência doméstica. Sua filha acaba atirando no próprio pai para proteger a mãe, e a protagonista assume a culpa pelo crime. Na cadeia, ela precisa lidar com sua nova rotina e sobreviver à prisão.

Love 101 (2020) – Novelas turcas na Netflix 2022

Para quem gosta de séries teen, Love 101 já tem duas temporadas disponíveis na plataforma. O título mistura drama e comédia ao contar a história de quatro adolescentes problemáticos que se unem a uma estudante exemplar para unir uma professora e um treinador de basquete.

Também é uma das mais famosas Novelas turcas na Netflix 2022.

Fatma (2021) – Novelas turcas na Netflix 2022

Fatma tem os seis episódios da primeira temporada na plataforma de streaming. A protagonista, de mesmo nome da série, é uma faxineira inexpressiva que se torna uma serial killer e passa a matar homens mal-educados, como uma forma de se vingar pela falta de direitos das mulheres.

Intersection (2016)

Com três temporadas na plataforma de streaming, Intersection começa com a história de Naz, uma médica pediátrica que está em Istambul a trabalho. Seu caminho acaba cruzando com o de Ali Nejat, um rico empresário. A profissional da saúde também acaba salvando a vida de Ayham, amigo de Ali. A partir daí, o empresário se apaixona por ela, apesar da personagem ser casada.

Immortals (2018) – Novelas turcas na Netflix 2022

Entre as Novelas turcas na Netflix 2022, também tem títulos para quem gosta da temática de terror. Immortals conta a história de Mia, uma jovem que foi transformada em vampira por Dmitry. Tempos depois, ela retorna para se vingar do homem que causou esse mal a ela. A primeira temporada da série está disponível na Netflix.

50 m² (2021)

Em 50m², Gölge é um homem que não se lembra nada sobre sua infância. Em um dia, ele decide se mudar para um bairro em Istambul investigar o que realmente aconteceu em seu passado e passa a morar em uma loja de alfaiataria. A partir daí, tudo começa a mudar. A história é contada em oito episódios.

O Segredo do Templo (2019) – Novelas turcas na Netflix 2022

Em O Segredo do Templo, série com três temporadas disponíveis na Netflix, uma pintora descobre segredos universais em um sítio arqueológico em Anatólia que têm ligação com o seu passado. Ela embarca em uma jornada pessoal rodeada de eventos sobrenaturais.

BÖRÜ: Esquadrão Lobo (2018)

A primeira temporada mostra o BÖRÜ, uma equipe de operações especiais da polícia turca. A história mostra as missões de alto risco que os profissionais encaram para garantir a segurança nacional, além dos dramas de suas vidas pessoais.

O Último Guardião (2018)

Por fim, sobre ovelas turcas na Netflix 2022, o Último Guardião já tem quatro temporadas disponíveis para quem gosta de títulos de ação e fantasia. O protagonista Hakan descobre que possui conexões com uma antiga ordem secreta. Além disso, ele possui poderes e a missão de proteger Istambul.

