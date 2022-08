Quando começa a novela Travessia em 2022, substituta de Pantanal

Gloria Perez retorna ao horário nobre da TV Globo em outubro, quando estreia Travessia, para substituir Pantanal. A atração terá a atriz Lucy Alves como protagonista e trará uma história atual que debate os perigos da internet na sociedade. A jovem vai viver um triângulo amoroso com Chay Suede e Romulo Estrela e terá trama inspirada em caso real.

Quando começa a novela Travessia na TV Globo?

A previsão é que 10 de outubro, segunda-feira, seja quando começa a novela Travessia nas telinhas da Globo, de acordo com o jornalista Fefito do UOL. Sendo assim, o último capítulo inédito de Pantanal vai ao ar no dia 7 de outubro.

O colunista afirma que a TV Globo já bateu o martelo sobre as datas de transição entre Pantanal e a obra de Gloria Perez na faixa de horário. No entanto, a emissora ainda não confirmou as informações.

Diferentemente de Pantanal, Travessia vai navegar por assuntos atuais, como fake news e linchamento online. A próxima novela das 21h trará discussões sobre os perigos de ações na internet e para isso, a trama de Glória Pérez traz Brisa como protagonista, papel que será de Lucy Alves.

A vida de Brisa se tornará um inferno por causa de uma foto falsa. Ela mora no interior do Maranhão, mas será atingida por uma brincadeira realizada por pessoas que estão do outro lado do globo, em Portugal. Ela precisará provar que não é uma criminosa para tentar recuperar sua vida e identidade.

O site oficial da Globo classificou o folhetim como um “clássico”, que tem a marca registrada de Gloria Perez em mostrar dramas humanos com encontros e desencontros. De acordo com a sinopse oficial divulgada pela emissora, a história começará mostrando um deep fake que afetará a vida de Brisa, que é uma inteligência artificial usada para fazer montagens substituindo rostos e vozes em vídeos realistas.

Um grupo de jovens de Portugal vai fazer uma montagem de brincadeira que acabará nas redes sociais. Porém, eles não terão noção de como essa atitude será prejudicial na vida de Brisa. A jovem precisará lutar para reparar os danos em sua reputação, o que a levará até o Rio de Janeiro. Por conta disso, seu romance com o amor da adolescência Ari (Suede) vai ficar abalado. Neste período, ela conhecerá o hacker Oto (Estrela), o que dará início a um triângulo amoroso na trama.

De acordo com o jornal O Globo, a trama de Travessia vai ter inspiração em uma história real que aconteceu no Brasil em maio de 2014. Na ocasião, Fabiane Maria de Jesus foi confundida na internet com uma suposta sequestradora de crianças e foi linchada até a morte no Guarujá, em São Paulo.

Assista a caracterização dos atores de Travessia.

Onde é sendo gravada a novela Travessia

A novela Travessia ganhou sets de filmagem em três lugares: no Maranhão, no Rio de Janeiro e em Portugal. O início das gravações aconteceu na Europa, em que o personagem de Rodrigo Lombardi, que interpreta Moretti, estará se casando. A personagem Leonor (Vanessa Giácomo) vai viajar até Portugal para o casamento do ex-namorado, que agora é noivo da irmã da moça. Por lá, haverá o encontro de mais alguns personagens, como os de Romulo Estrela, Guilherme Cabral e Alexandre Neto, que reprisará o papel do advogado Stênio, que viveu em Salve Jorge em 2012.

As filmagens em Portugal aconteceram principalmente na capital do país, Lisboa, em que a produção do folhetim visitou os bairros do Chiado e Arroios. No entanto, outras cidades também serviram de locação para o folhetim, como Setúbal e Óbidos. Locais como a Praça do Comércio, a Praça Luís de Camões, o Elevador de Santa Justa e a vinícola Quinta da Bacalhoa foram cenário para a novela.

Em Maranhão, o núcleo da mocinha Brisa (Lucy Alves) ganha vida. Assim como os dos personagens de Marcos Caruso, Chay Suede e Drica Moraes. A capital do estado, São Luiz, é citada no roteiro da novela e ganhou cenas na trama. Segundo o Gshow, as gravações por lá tem previsão de aconteceram por apenas quatro semanas.

Já o Rio de Janeiro é usada de duas maneiras, em cenas externas que acontecem na cidade maravilhosa, como no bairro da Vila Isabel, assim como as cenas internas, que são realizadas nos estúdios da Globo.

