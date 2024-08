Novo horário: que horas começa Cheias de Charme na última semana

Os fãs de Cheias de Charme já devem se preparar para se despedir do folhetim, que termina nos próximos dias. Hoje, segunda-feira, 26 de agosto, a trama das "empreguetes" começa a dividir a faixa do Edição Especial com sua substituta, Cabocla. Por isso, o horário da novela vai mudar e seus últimos capítulos terão tempo reduzido na programação da Globo. Veja o cronograma completo!

Qual o horário de Cheias de Charme hoje?

Em sua última semana no ar, a reprise de Cheias de Charme vai começar após Cabocla, por volta das 15h (de Brasília). Cada capítulo terá apenas 25 minutos e terminará às 15h30, quando cederá espaço para a Sessão da Tarde.

O último capítulo de Cheias de Charme vai ao ar na sexta-feira, 30 de agosto, e não será reexibido. Caso perca, precisará conferir a atração no catálogo da Globoplay, que libera o conteúdo apenas para os assinantes do serviço.

A partir do dia 2 de setembro, Cabocla assume de vez a faixa do Edição Especial e será exibida sozinha, aumentando o tempo de exibição de seus capítulos, que nesta primeira semana será de apenas 15 minutos.

Programação da Globo

PRIMEIROS capítulos de Cabocla

Segunda-feira, 26 de agosto - 14h45 a 15h

Terça-feira, 27 de agosto - 14h45 a 15h

Quarta-feira, 28 de agosto - 14h45 a 15h

Quinta-feira, 29 de agosto - 14h45 a 15h

Sexta-feira, 30 de agosto - 14h45 a 15h

ÚLTIMOS capítulos de Cheias de Charme

Segunda-feira, 26 de agosto - 15h a 15h30

Terça-feira, 27 de agosto - 15h - 15h25

Quarta-feira, 28 de agosto - 15h a 15h25

Quinta-feira, 29 de agosto - 15h a 15h25

Sexta-feira, 30 de agosto - 15h00 a 15h20 - FINAL