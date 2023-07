Terra e Paixão: Caio e Aline ficam juntos?

Daniel morreu e deixou o caminho para o coração da protagonista de Barbara Reis livre. Agora que perdeu mais um amado, a viúva vai se entregar para o primogênito de Antônio La Selva (Tony Ramos) que tanto a ama? Apesar da torcida do público que deseja ver Caio e Aline juntos, o romance da dupla não ganhará vida em breve na novela Terra e Paixão.

O que acontece com Caio e Aline?

Más notícias para quem torce para o romance de Caio e Aline finalmente acontecer em Terra e Paixão. Apesar de a jovem estar solteira agora que Daniel morreu, Caio ficará noivo de Graça (Agatha Moreira), ex-noiva do advogado e que está grávida. O primogênito de Antônio tomará essa decisão nos próximos capítulos após receber mensagens e ligações misteriosas do celular do falecido, o que somará à culpa que ele já sente pelo acidente que tirou a vida de seu irmão.

Em uma das mensagens, é pedido que Caio cuide do filho de Daniel que ainda não nasceu, o que deixará o rapaz inclinado a ficar com a loira. Porém, mesmo se Caio escolhesse não noivar com Graça, ele ainda não ficaria com Aline pelo que mostram os resumos do folhetim, pois a viúva dará um fora no rapaz.

Nos próximos capítulos, Caio e Aline vão se beijar, mas depois do momento quente eles conversarão e a personagem de Barbara Reis dirá para o apaixonado que eles nunca seriam felizes lado a lado por causa da morte de Daniel, que foi causada pelo triângulo amoroso entre eles.

No entanto, a esperança não está totalmente perdida para quem torce pela dupla e é provável que o romance ocorra no futuro de Terra e Paixão, pois o casal tem grande torcida entre o público da novela, o que deve levar o autor Walcyr Carrasco a juntá-los mais para frente.

Além disso, é possível perceber que Aline sente algo por Caio, mesmo que não admita. Em capítulos que vão ao ar no meio de julho, a professora admitirá para a mãe Jussara (Tatiana Tiburcio) que gostou de ter ficado com Caio - quando eles se beijaram alguns episódios antes da morte de Daniel e também após o incêndio na plantação dela. Porém, a esta altura da história, Caio já estará noivo de Graça.

Sem triângulo amoroso de Caio e Daniel, Aline receberá declaração de outro homem

Sem Daniel ao seu lado e com Caio noivo de outra mulher, Aline ainda não estará totalmente sozinha, pois receberá novas declarações de amor em Terra e Paixão. Quem tentará a sorte com a viúva desta vez será Jonatas (Paulo Lessa), filho de Gentil (Flávio Bauraqui) que é apaixonado pela moça há anos.

Nos próximos capítulos, Jonatas terminará seu romance com Nina (Kizi Vaz) e logo em seguida correrá atrás de Aline. Ele vai tentar conquistar a mãe do pequeno João (Matheus Assis), mas também levará um fora da viúva. Assim como já disse para Caio diversas outras vezes, Aline comentará com Jonatas que só o vê como amigo, jogando um balde de água fria no apaixonado.

Os resumos de Terra e Paixão adiantam também que pouco depois na trama Jonatas voltará atrás na decisão de terminar tudo com Nina e tentará reatar com a personagem de Kizi Vaz, mas a mulher não vai querer mais saber dele. Apesar de não conseguir nada com Aline, Jonatas não se afastará dela e continuará como ombro amigo para a professora, tentando ajudá-la a pagar as contas por conta do incêndio que destruiu sua plantação.

