Qual o segredo de Nice em Terra e Paixão?

O segredo de Nice em Terra e Paixão será revelado mais adiante no folhetim de Walcyr Carrasco para movimentar ainda mais a trama. A personagem de Alexandre Richter chega em Nova Primavera dizendo ser a verdadeira herdeira de Cândida (Susana Vieira) e paga de boa moça, mas seu passado esconde detalhes obscuros.

Quem é a Nice em Terra e Paixão?

Nice é uma nova personagem que chegou na novela para tirar o bar das mãos de Luana (Valéria Barcellos) ao dizer ser sobrinha-neta de Cândida. A nova dona do estabelecimento diz ser missionária e começa a fazer uma série de mudanças no local.

No entanto, a mulher não é tão santa como dizer ser. Nice se sustenta aplicando golpes e se tornou missionária religiosa apenas para sobreviver, conforme adiantado pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

Também será revelado que Nice é uma antiga amiga de Irene (Glória Pires), com quem vai se encontrar em cenas previstas para irem ao ar no sábado, 29. A mulher não só insinuará que não é a parente de Cândida, como contará para a madame que Antônio (Tony Ramos) fazia da vida de Agatha (Eliane Giardini) um verdadeiro inferno.

"E pensar que a gente se conheceu há tanto tempo, em outra situação... Você se deu muito bem", dirá a falsa religiosa. "Casei, foi o melhor que podia me acontecer. Tive filhos... Enfim, construí uma vida", responderá a mãe de Petra (Debora Ozório).

"Eu estava vivendo de caridade num abrigo da igreja quando o advogado me procurou. De fato, sou a última parente viva da Cândida", continua dizendo Nice, mas Irene diz que conhece a amiga e que esse pode ser mais um golpe.

"Talvez. Mas, para me dar bem, estou botando todo mundo na linha. Inventei esse show da Ana Castela, cujo contato consegui através de uma amiga de uma amiga. Como eu disse que era para a caridade... Caridade para mim mesma. Dinheiro é sempre bom", confessará a 171.

Irene se alia a nova dona do bar

Irene e Nice vão se reaproximar em Terra e Paixão, e a madame vai se aliar a antiga amiga para dar um fim em Agatha caso ela realmente esteja viva.

Nice conta para Irene toda a história de Agatha e Antônio e como o casamento deles foi turbulento. "Eu conheci a Agatha. O Antônio fazia um inferno na vida dela, eu não duvidaria se...", diz ela sem completar a frase. "Eu também não... Mas se foi um esquema, foi muito bem armado...", completa a madame.

Em seguida, a esposa de Antônio vai oferecer dinheiro para Nice sumir com Agatha caso ela realmente esteja viva. Isso porque Irene se sente ameaçada com o retorno da mulher, já que seu casamento com Antônio não teria validade se a mãe de Caio estiver viva e ela perderia o direito aos bens do marido.

Quem não vai gostar nada da aproximação de Irene e Nice será Antônio. O empresário proibirá a mulher de se encontrar com a nova dona do bar.

Mais adiante em Terra e Paixão, o medo de Irene se tornará realidade. Agatha vai reaparecer em Nova Primavera por volta do capítulo 100, confirmando as teorias de que ela não morreu. A atriz que vai interpretar a personagem é Eliane Giardini, que começa a gravar a partir da primeira semana de agosto.

O folhetim de Walcyr Carrasco ainda exibe os episódios na casa do número 70. Se a previsão se manter, Agatha só deve aparecer nas telinhas em setembro.

