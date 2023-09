O que acontece com Diego em Todas as Flores?

O que acontece com Diego em Todas as Flores?

O sofrimento de Diego (Nicolas Prattes) já começou em Todas as Flores. Após assumir um crime que não cometeu no lugar de Olavo (André Loddi), o rapaz será enganado pelo playboy, que ficará com os R$ 100 mil emprestados por Luís Felipe (Cássio Gabus Mendes) e não entregará a grana para a família do rapaz, que continuará morando nas ruas. Preso, o bom moço vai se envolver com criminosos muito perigosos na cadeia.

VEJA: Quem morre em Todas as Flores

Quem é o Diego de Todas as Flores?

Diego continuará preso na novela até se tornar amigo de Samsa (Ângelo Antônio), líder da quadrilha de tráfico humano. O rapaz, no entanto, não saberá do que se trata o "negócio" do companheiro de cela até quase metade do folhetim e passa a trabalhar para a organização sem saber do que se trata.

Isso porque Olavo rouba o dinheiro que deveria ter sido entregue para Dequinha (Kelzy Ecard), mãe de Diego. A mulher visita o filho na cadeia e informa que eles foram passados para trás por Luís Felipe, o que deixa o rapaz extremamente revoltado com a situação.

É então que ele conhece Samsa, que quer se vingar do promotor de justiça. O criminoso mente para Diego e diz que Luís Felipe o colocou na cadeia injustamente e quer fazer com que ele pague por tudo - na verdade, o oficial investiga a quadrilha da qual o personagem de Ângelo Antônio faz parte e o prendeu pelo crime.

Samsa faz uma proposta irrecusável para Diego: ele o arranja um bom advogado para livrá-lo da cadeia, mas o rapaz terá que se mudar para casa de Débora (Barbara Reis), sua esposa, e fazer tudo o que ela mandar. O casal de bandidos arma uma vingança contra Luís Felipe e usam o rapaz para executá-la.

Enquanto está na cadeia, Dequinha, Jéssica (Duda Batsow) e Biel (Rodrigo Vidal), mãe e irmãos de Diego, continuam morando na rua e sem ter o que comer. Até que a jovem é enganada pela quadrilha de tráfico de humano e se torna prisioneira dos criminosos junto com centenas de vítimas.

Dequinha ficará desesperada com o desaparecimento da filha e tentará encontrá-la. No entanto, a humilde mulher é vítima de uma armação de Galo (Jackson Antunes), outro membro da quadrilha, e morre ao ser atropelada.

Quando o rapaz vai sair da cadeia?

Diego sai da cadeia em cenas que devem ir ao ar a partir de 20 de setembro, quarta-feira, depois de aceitar fazer parte do plano de vingança armado por Samsa. O rapaz será recepcionado por Débora na saída do presídio, que o levará para casa.

A partir daí, o bom moço começará a cumprir as missões dadas pelos golpistas. O casal ordena que ele se aproxime de Joy (Yara Charry) e Lila (Naruna Costa), filha e esposa de Luís Felipe, e seduza as duas. A jovem apresenta mais resistência e demora para cair na lábia do bonitão, mas a mulher do promotor de justiça, que está muito infeliz no casamento, logo engata um caso com o ex-presidiário, que começa a usar o nome falso de Edu.

Diego também é obrigado a transportar maletas misteriosas para os endereços dados por Débora, mas sem saber o que tem dentro. O mistério se arrasta por alguns capítulos da trama, até que o rapaz descobre que está envolvido com a quadrilha de tráfico humano. No entanto, será tarde demais para ele sair do esquema pois está em dívida com Samsa.

Débora também vai começar a dar em cima de Diego, apesar de ser casada com o bandido, mas o rapaz vai resistir às investidas da mulher até a reta final da novela.

+ Agora na TV, quantas temporadas tem Todas as Flores ?