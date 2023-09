Quem morre em Todas as Flores, nova novela da faixa das 22h

Produção original da Globoplay, Todas as Flores foi lançada na plataforma entre 2022 e 2023 e agora chegou a hora do folhetim aparecer também na televisão aberta. A trama vai ser exibida às 22h25, de segunda a sexta-feira, sempre após a novela Terra e Paixão. Para quem já conferiu a trama e vai rever, que tal relembrar quem morre na história de João Emanuel Carneiro? Não são poucos os personagens que se despedem!

Rivaldo - Quem morre em Todas as Flores

Pai da protagonista Maíra (Sophie Charlotte), Rivaldo (Chico Diaz) morre logo no primeiro capítulo de Todas as Flores. Ele é abordado pela vilã Zoé (Regina Casé), que é mãe de sua filha. Ela descobre onde ele estava escondido após colocar investigadores atrás do ex, que fugiu dela com a criança ainda pequena.

Antes que Rivaldo consiga falar para a filha quem a mãe dela é de verdade e suas vilanias, ele começa a passar mal. A moça vai atrás do remédio do pai, enquanto Zoé fica sozinha com Rivaldo. Ela então sufoca o homem, que já está morto quando Maíra retorna. A mulher culpa o problema do coração de Rivaldo e deixa a menina desolado. Mais tarde, Maíra descobre a verdade e Zoé confessa no final da trama que matou o ex.

Raulzito

Raulzito (Nilton Bicudo) é irmão de Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) na novela Todas as Flores, um dos herdeiros da Rhodes, loja de luxo que é um dos cenários mais presentes da trama. No episódio 14 do folhetim, Raulzinho morre em um incêndio que toma conta da Rhodes durante a festa de 100 anos da empresa.

Ele fica preso entre as chamas e não consegue escapar. Mauritânia (Thalita Carauta), com quem ele inicia um romance depois que termina o casamento com Patsy (Suzy Rêgo) - tenta ajudá-lo, mas não consegue. Ele pede que ela deixe o local e se salve. Ela se desespera e pede por ajuda, mas sem ter o que fazer pelo amado, ela acaba deixando o local enquanto pode.

Antes de morrer no incêndio, Raulzito já sabia que tinha uma doença terminal, que mais cedo ou mais tarde acabaria com sua vida. Por isso, ele já havia deixado um testamento acertado. Com isso, Marintânia se torna sua herdeira, o que muda a vida da ex-atriz de filme adulto.

Guiomar morre em Todas as Flores

Guiomar, irmã de Raulzinho, e mãe de Rafael (Humberto Carrão), também morre durante o incêndio na festa de 100 anos da Rhodes. Tudo acontece por culpa de Zoé, pois a empresária descobre pouco antes o caso que a vilã tem com seu marido Humberto (Fábio Assunção), o que colocará tudo a perder para ambos.

Antes do incêndio começar, Zoé tenta matar a mulher e pede que Humberto termine o serviço, mas ele se recusa. Por isso, a megera prende os dois na sala de máquinas. Quando o fogaréu toma conta da loja Rhodes, Humberto e Guiomar ficam presos e começam a ser afetados pela fumaça. Zoé resolve voltar para salvar o amante, mas deixa Guiomar lá desmaiada. Humberto até pensa em voltar para salvar a esposa, mas fica com medo do que pode acontecer por conta das desobertas de Guiomar e a deixa lá. Guiomar não é resgatada, então morre asfixiada.

Dequinha

Alguns capítulos após as mortes de Raulzinho e Guiomar na novela Terra e Paixão, também se despede da trama Dequinha (Kelzy Ecard), mãe de Diego (Nicolas Prattes). A mulher é vítima de Zoé e seu parceiro de crimes Galo (Jackson Antunes), que pouco antes sequestram a filha dela. Como Dequinha ameaça denunciar o esquema criminoso dos dois caso não consiga a filha de volta, a vilã de Regina Casé pede pela cabeça dela.

Pouco depois, ela cai em uma armadilha de Galo e seu trágico desfecho é selado. A mulher quase consegue fugir do bandido e ainda encontra um policial para pedir ajuda durante a fuga. No entanto, para seu azar, enquanto está quase fora do alcance do vilão, ela é atropelada por um caminhão e não resiste.

Ciça também morre em Todas as Flores

Ciça (Samantha Jones) é outra personagem de Todas as Flores que morre. A jovem se despede da trama na reta final do folhetim, quando invade com a polícia, Rafael (Humberto Carrão) e Diego (Nicolas Prattes) a fazenda em que são mantidos os reféns de uma quadrilha de tráfico de orgãos que atua na novela. Seu trágico desfecho é culpa da doutora Mondego (Denise Weinberg), que está armada e ameaça a todos durante a invasão.

A médica não se entrega e aponta a arma para Diego, ela alerta que o rapaz será o primeiro a morrer e se prepara para atirar. Com a situação fora de controle, Ciça parte para cima da doutora, que dispara e a acerta em cheio. A personagem nem chega a ir ao hospital e morre poucos depois segundo de ser atingida.

Galo - Quem morre em Todas as Flores

Galo também é um dos mortos do final de Todas as Flores. O criminoso foge com Zoé depois de roubar R$ 40 milhões de Humberto, mas a dupla é encontrada pelo personagem de Fábio Assunção. Zoé consegue colocar uma arma na cabeça de Humberto e parece que seus últimos segundos de vida virão logo em seguida, mas o ex-presidente da Rhodes é bem sucedido em mexer com a cabeça de Galo e afirma que o bandido foi manipulado por Zoé, que não quer saber dele de verdade e ainda irá traí-lo.

O homem fica perdido entre as palavras dos dois, já que Zoé afirma que eles são um casal e viverão de luxo, mas Humberto continua dizendo que ela vai descartá-lo mais tarde. Galo enlouquece e aponta a arma tanto para a amante quanto o rival. Humberto aproveita o momento e pega a arma de Zoé, que foi jogada no chão depois que Galo assumiu o controle da situação. Ele atira no peito do vilão, que morre.

Humberto também morre em Todas as Flores

Parceiro de Zoé durante grande parte da trama e pai de Rafael, Humberto também morre na reta final da novela Todas as Flores. Tudo acontece logo depois de ele matar Galo. Ele aproveita o momento para tentar acabar com Zoé, mas antes ele quer saber onde está o dinehiro que a megera roubou. A mulher é feita de refém por um período, mas acaba conseguindo escapar, o que dá início a uma perseguição entre os dois.

Zoé se arrasta até a cova de Galo e desenterra uma arma. Ela atira em Humberto, mas o disparo não é fatal, pois atinge Ele consegue pegar sua arma e ir atrás da mulher, porém, a vilã é mais rápida. Humberto leva um tiro certeiro no peito e não resiste.

