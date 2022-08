O que acontece com Joana na novela O Cravo e a Rosa?

Em reta final, a novela de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira traz reviravoltas que deixam os últimos capítulos da atração emocionantes. Na exibição do episódio que foi ao ar no dia 30 de agosto, terça-feira, Joana na novela O Cravo e a Rosa foi vítima de um tiro. A lavadeira morre? A personagem de Tássia Camargo ficará entre a vida e a morte e será motivo de extrema preocupação para Batista (Luís Melo).

Joana leva tiro na novela O Cravo e a Rosa

Joana na novela O Cravo e a Rosa vai sobreviver ao tiro que levou na cabeça quando tentava proteger Batista, mas sua recuperação não será rápida. Tudo começa quando Joana se torna ser alvo de bandidos que acreditavam que as apólices de Catarina estavam na casa da lavadeira. Eles chegam na casa de Joana ao mesmo tempo em que Batista está por lá, dando dinheiro para ela para cuidar das despesas das crianças. Ela é roubada pelos bandidos, mesmo assim, sua preocupação é com o bem estar de Batista, que está sendo ameaçado pelos ladrões.

Durante a confusão, um dos assaltantes acaba disparando sua arma e Joana é atingida na cabeça. Joana é levada às pressas ao hospital e por lá o médico diz que o caso dela é grave. O médico explica para Batista e Catarina que o tiro passou de raspão e que por isso o cérebro não foi atingido, o que é uma boa notícia. No entanto, o impacto foi muito grande, o que geral um edema cerebral – um inchaço no cérebro – e que por isso o estado da mulher é grave e não há certeza se ela sobreviverá ou não.

Em seguida, Joana na novela O Cravo e a Rosa fica desacordada por alguns episódios, deixando Batista muito aflito. Depois de um algum tempo no hospital, Joana finalmente acorda, porém, com sequelas. De início, a mulher tem dificuldade para falar e também para se mexer.

Ela começa a recuperar seus movimentos aos poucos e é acolhida na fazenda de Catarina e Petruchio após deixar o hospital. A lavadeira então volta a falar e consegue inocentar o professor Edmundo (Ângelo Antônio), que foi erroneamente acusado pelo crime. Com o passar do tempo, Joana se recupera do ocorrido e consegue voltar para casa.

Final

Após o que acontece com Joana na novela O Cravo e a Rosa e o susto de a personagem de Tássia Camargo quase partir para o mundo dos mortos, a lavadeira ganha um final feliz ao lado de Batista.

O momento acontece no penúltimo capítulo da trama, quando o banqueiro percebe que é impossível resistir a seu amor por Joana e desiste de tudo para ficar com ela e as crianças.

A cena é durante um comício em que Batista está para divulgar sua campanha política. No entanto, ele avista Joana de longe durante o evento e seu coração bate mais forte. Ele então resolve fazer o que considera certo e ignora as opiniões a sua volta, falando abertamente sobre seu amor pela lavadeira.

“O meu coração não permite que eu continue com esta farsa. Porque para ser eleito eu teria que negar o meu coração e só agora eu vejo isso. Eu amo a ‘periquita’ e para ser eleito eu teria que negar isso. Por isso, eu não quero este sonho da vida política, eu quero o meu amor”, declara Batista na frente de todos. O casal se reconcilia e então termina lado a lado, com Joana e as crianças se mudando para a mansão do banqueiro.

