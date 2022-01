Tassia Camargo hoje: por que ela sumiu das novelas?

Com a reprise de O Cravo e a Rosa, o público tem visto novamente o rosto de Tassia Camargo como Joana, que sumiu das telinhas brasileiras há cerca de 15 anos. Com vários sucessos no currículo, a atriz sofreu uma grande perda nos anos 1990, a filha Maria Júlia, de apenas 2 anos, faleceu vítima de rubéola congênita tardia, mas não foi isso o que a fez se afastar das novelas, a atriz ficou na ativa até 2007.

Como está Tassia Camargo hoje?

Afastada das novelas brasileiras há mais de uma década, a atriz Tassia Camargo, 61 anos, hoje mora em Portugal. A famosa se mudou definitivamente para Lisboa em 2017, e diferentemente do que o leitor pode imaginar, a artista não desistiu da carreira. Tassia Camargo hoje continua atuando, porém, longe das câmeras. Ela se dedica ao teatro e também dá aulas de interpretação. O trabalho mais recente de Tassia foi na peça “Os Profissionais”.

Apesar dela ter sofrido um infarto em 2019, não foi isso que a afastou das telinhas.

Já em 2016, em entrevista ao Jornal Extra, Tassia Camargo revelou o motivo que afastou das novelas. “Eu não quis mais. Minha vida está estabilizada, posso fazer o que eu quero e nunca deixei de atuar”, explicou à época. A última novela de Tassia Camargo foi Vidas Opostas, da Record, exibida entre 2006 e 2007. A trama marcou sua despedida da televisão brasileira.

Para quem tem saudade da atriz, a boa notícia é que ela é bem presente no Instagram, onde contabiliza mais de 150 mil seguidores. Por lá, a famosa compartilha seus momentos profissionais e também da vida pessoal ao lado dos filhos Pedro Boffa e Diego Boffa.

Tassia Camargo novelas

Na Globo, canal em que Tassia Camargo trabalhou durante 25 anos, seu último trabalho foi a novela Malhação, em 2005, ela interpretou Lúcia. Antes disso, ela esteve em Jamais Te Esquecerei (2003) do SBT. O projeto no canal de Silvio Santos foi ao ar três anos depois de ela ter interpretado Joana em O Cravo e a Rosa.

Nas novelas do currículo de Tassia Camargo até hoje, também somam as produções Meu Bem-Querer (1998), Quatro Por Quatro (1994 – 1995), Anjo de Mim (1996 – 1997), Despedida de Solteiro (1992 – 1993), O Dono do Mundo (1991), O Salvador da Pátria (1989), Tieta (1989), Selva de Pedra (1986), Um Sonho a Mais (1985), Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983) e Os Adolescentes (1981). As primeiras aparições de Tassia nas telinhas aconteceram em 1982 com Elas por Elas e Chico Anysio Show.

Já na TV portuguesa, ela fez uma participação especial na novela Valor da Vida, do canal TVI, em 2019. O elenco reunia atores portugueses e brasileiros e a paulista interpretou uma carioca.

Joana em O Cravo e a Rosa

Atualmente em reprise de segunda a sexta-feira na faixa das 14h40, depois do Jornal Hoje, Tassia Camargo aparece como Joana Penaforte, uma mulher simples, que tem dois filhos com Batista (Luís Melo), Jorge (João Capelli) e Fátima (Thaís Müller). Ela não faz ideia que o homem é um banqueiro endinheirado que vive na cidade. Há 10 anos em um relacionamento com o homem, que ela pensa ser um caixeiro viajante, a lavadeira tenta ajudá-lo sempre que pode, colocando dinheiro escondido nos bolsos do amado.

