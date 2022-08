O que acontece com Maria Bruaca em Pantanal nos próximos capítulos da novela vai partir o coração dos fãs da personagem. A dona de casa vai viver dias difíceis após ser expulsa de casa por Tenório (Murilo Benício), mas encontrará acolhimento na chalana de Eugênio (Almir Sater).

O que acontece com Maria Bruaca em Pantanal: tiro em Tenório e expulsão de casa

O clima vai ficar tenso na fazenda de Tenório nos próximos dias. No capítulo desta segunda-feira, 1º, Maria Bruaca não vai aceitar o anúncio da chegada de Zuleica (Aline Borges) e vai apontar uma arma para seu marido. O crápula, inclusive, dirá que se a esposa não aceitar a chegada de sua segunda esposa, ela deve sair de casa.

“O quê que é isso, Maria?”, questionará Tenório, ao ver a esposa com uma arma na mão, mirando para ele. “Ocê me botou pra fora, mas eu voltei. Voltei pra acertar nossas contas de uma vez por todas!”, diz ela. “Larga mão de ser maluca, Bruaca”, pede ele, nervoso.

Bruaca perderá o medo do marido e dirá tudo o que está entalado em sua garganta: “Bruaca é a mãe! Ocê me enganou a vida toda, seu maldito! Eu te enganei agora, só depois de saber que ocê tinha outra a vida inteira… Ocê sempre foi isso, Tenório: um cagalhão… Homem só na hora da bravata. Das ameaças. Eu lhe dei uma penca de motivo… Dormi com os seus peões às suas costas, né? Pois eu dormi mesmo! E lhe digo mais: eles são muito melhores que ocê…”.

A confissão da traição deixará Tenório ainda mais nervoso, que chamará a esposa de vagabunda e dirá que ela nunca prestou. “Nenhum de nós nunca prestou. Nenhum de nós vale nada. Vivemos uma vida inteira de mentira. E, agora, chegou a hora da verdade!”, dirá Bruaca, que vai atirar em seguida. A dona de casa erra a mira e não consegue acertar o marido, que a coloca para fora de uma vez por todas.

Sem ter para onde ir, Maria Bruaca andará sem rumo pelo Pantanal, até que será acolhida por Eugênio em sua chalana. Mesmo com os conselhos do sábio homem, a dona de casa tentará tirar a sua própria vida se atirando dentro do rio.

O chalaneiro conseguirá convencer Maria de que enquanto há vida, há esperança, e ela seguirá morando com ele pelas águas do Pantanal. A mãe de Guta começa a trabalhar junto com Eugênio na embarcação, onde encontrará a verdadeira felicidade.

No entanto, ela terá mais um baque quando ver Zuleica e Tenório juntos no Pantanal. A chalana passará em frente ao casal e Bruaca pedirá para Eugênio não parar a embarcação. “Nós não vamos encostar!”, anuncia ela. “Mas tem gente esperando. Não era o seu marido?”, pergunta Eugênio. “Eu passei uma vida inteira esperando. Eles que esperem um pouco mais. Eu não tenho marido. Nunca tive! Tive dono, marido, nunca na vida!”, dirá.

Qual o final de Maria Bruaca em Pantanal?

Apesar das dificuldades enfrentadas por Maria Bruaca em Pantanal, a personagem terá um final feliz ao lado de Alcides (Juliano Cazarré) caso Bruno Luperi siga o mesmo roteiro de 1990.

Na primeira versão da trama, Tenório armou uma emboscada para punir Alcides e Bruaca pela traição. O crápula pensou um plano para fazer com que os amantes se encontrassem e pegasse os dois no flagra. Ao encontrar o casal, o pai de Guta amarra o rival e corta sua genital com uma faca.

No entanto, a castração de Alcides não é bem sucedida e o peão volta dias depois para a fazenda de seu algoz para se vingar. O confronto entre Alcides e Tenório termina com a morte do ex-marido de Maria Bruaca.

Depois da morte de Tenório, Bruaca fica com as terras de Sarandi que pertenciam ao seu marido. Ela e o peão se mudam para lá no final da novela, onde recomeçam suas vidas. Já Zuleica fica com outra parte das terras do vilão, onde permanece morando com os filhos Marcelo (Lucas Leto) e Renato (Gabriel Santana), além de Guta, que terá um filho com seu amado.