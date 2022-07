Jogo vira e Tenório morre na novela Pantanal pelas mãos de Alcides

O personagem de Murilo Benício desperta o ódio do público e de muitos personagens da trama de Pantanal. Marido abusivo, golpista, mau-caráter… são muitos os adjetivos do vilão, que passa grande parte da novela impune. Porém, a conta chega e Tenório acaba pagando por seus crimes em um trágico final. Tenório morre na novela Pantanal e ainda tem seus restos morais jogados no rio por rival para ter seu corpo devorado pelas piranhas.

Como Tenório morre na novela Pantanal no final da trama?

Tenório morre na novela Pantanal porque vira vítima de Alcides nos últimos capítulos da trama. Tudo acontece após o vilão sequestrar Maria Bruaca e Alcides e castrar o peão. Tenório deixa a dupla viva após o ato, mas Alcides quer vingança a todo custo. Possesso de ódio, Alcides vai atrás de Tenório. Ele recebe a ajuda de Zaquieu em sua vingança e os dois se escondem atrás de uma árvore a espera de Tenório, na beira do rio.

Quando o vilão aparece, Alcides confronta o rival e o ameaça. “chegou a tua hora (…) vou acabar com a tua raça maldito. Não se faz isso com homem”. Alcides começa a correr em direção a Tenório, que pega sua arma para atirar no amante de Maria Bruaca. Porém, Zaquieu, que ainda não havia se manifestado na briga, aparece e grita para alertar Alcides e chamar a atenção de Tenório.

O vilão então se vira e atira em Zaquieu. Enquanto isso, Alcides consegue chegar perto do vilão e quando Tenório percebe, já está sendo atingido na barriga por uma lança. Alcides pressiona a arma no ferimento de Tenório e o mau-caráter não dura muito. Em questão de segundos, Tenório morre na novela Pantanal.

Alcides socorre Zaquieu, que levou um tiro durante o confronto, e antes de deixar o local, joga o corpo de Tenório no rio, para que seja devorado pelos peixes carnívoros. Zaquieu é levado o hospital e se recupera. Já Alcides, sai do conflito sem um arranhão e vai embora do Pantanal com Maria Bruaca. Os dois sobem na chalana e se mudam para o Sarandi, no Paraná. Antes de partirem, Alcides tem boas notícias: ele descobre que a castração falhou e ele continua inteiro.

É bom lembrar que esses são os acontecimentos que marcaram a novela de 1990. Até agora, não há nenhuma informação oficial da Rede Globo ou o autor Bruno Luperi que indique que a morte do vilão será diferente na versão de 2022, ou se por acaso ele ficará vivo no final da trama – o que é improvável. Por isso, por enquanto se espera que as cenas da Manchete se repitam.

Tentativa frustrada – Antes de desfecho trágico do vilão, Maria Bruaca tenta matar marido

Tenório morre na novela Pantanal pelas mãos de Alcides, mas antes deste final, o personagem quase bateu às botas pelas mãos da primeira esposa, Maria Bruaca. Tudo acontece depois que o vilão expulsa a mulher de casa, por descobrir as traições dela com Alcides. Ele decide levar sua segunda esposa, Zuleica, para a fazenda, e por isso tira a mãe de Guta de casa.

Bruaca não aceita bem a situação, pega a arma de Alcides e atira em Tenório. Porém, a mulher erra o tiro e só o que faz é irritá-lo ainda mais. Ela fica com medo da ira do marido e então vai embora de vez da fazenda. Maria sobe na chalana de Eugênio e vaga sem rumo por algum tempo. Depois de trabalhar por um período com o chalaneiro, ela é acolhida na fazenda de Zé Leôncio.

Autor de remake amenizou cenas do vilão com Alcides

Antes da cena em que Tenório morre na novela Pantanal, ele comete uma das maiores maldades de toda sua trajetória na trama: a castração de Alcides. A cena foi chocante em 1990, regada a muito horror e sangue, e chocou a audiência, consolidando Tenório como um vilão perverso. Porém, os momentos de terror não serão tão aterrorizantes para o público de 2022.

De acordo com as informações obtidas pelas colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a castração não será tão chocante no remake. As cenas de mutilação do órgão de Alcides não serão mostradas de fato para o telespectador e tudo acontecerá de forma menos violenta. O público não verá sangue, só ouvirá os lamentos de dor do peão e verá o horror nos olhos de Maria Bruaca, que assistirá a cena pelas frestas de uma porta, enquanto estiver trancada em um quartinho.

O ator Juliano Cazarré, que interpreta Alcides no remake, já confirmou no programa Mais Você que momento não será tão tenso quanto em 1990. Assista:

