O que acontece com Petra de Terra e Paixão

Desde o primeiro capítulo da nova trama de Walcyr Carrasco, a personagem de Debora Ozório não para de falar no italiano bonitão que conheceu pela internet. O que acontece é que Petra de Terra e Paixão finalmente conhecerá o rapaz pessoalmente, mas o que a herdeira ainda não sabe é o homem não passa de um vigarista.

Quem será o namorado de Petra de Terra e Paixão?

O italiano Luigi, interpretado pelo ator Rainer Cadete, chega a cidade de Nova Primavera no capítulo deste sábado, 13 de maio, e promete causar impacto na vida de Petra. Como Antônio (Tony Ramos) não gostou nada da ideia do suposto milionário ficar em sua casa, ele se hospedará na pousada de Andrade (Angelo Antonio) e Lucinda (Debora Falabella).

O que a garota não sabe é que Luigi não é rico como diz ser e vive de dar golpes em mulheres que conhece pela internet. Bom de lábia, ele conseguirá conquistar seu espaço aos poucos e terá lugar até na cooperativa da cidade comandada pelos La Selva. Ele se tornará corretor de grãos e será responsável por vendas como de soja e milho.

No começo de sua relação com Petra em Terra e Paixão, Luigi irá tentar conquistar o pai da moça e por isso embarcará em uma missão para tentar fazer a garota se livrar do vício em remédios controlados. Os resumos da novela mostram que Antônio prometerá ser grato caso o italiano consiga salvar sua filha e o vigarista ficará interessado no que pode ganhar ao cair nas graças do sogro rico.

Com a convivência com Petra, ele será uma figura importante para a personagem de Ozório no combate à dependência química e baterá de frente com Laurita (Bruna Aiiso), a amiga médica que vive receitando os remédios para a herdeira dos La Selva.

Italiano de mentira? Ator já morou na Itália

O ator que vive o namorado de Petra na trama de Terra e Paixão, Cadete Rainer, não é italiano, ele nasceu em Brasília, mas tem história com o país europeu. Ao site oficial da Globo, ele contou que morou na Itália durante dois anos durante a adolescência, dos 11 aos 13 anos de idade. O padrasto do ator, já falecido, era italiano.

O artista estudou em Roma durante seu tempo no país e por isso conhece a língua, mas para aprimorar o sotaque do personagem Luigi, ele fez um trabalho de preparação com dois professores de regiões diferentes da Itália.

Luigi terá caso com Gladys

O romance de Petra e Luigi não será nenhum conto de fadas e o rapaz terá um caso pelas costas da namorada para piorar a situação. Além de fisgar a filha de Antônio La Selva, ele também conquistará a personagem de Leona Cavalli.

Gladys é casada com Tadeu (Claudio Gabriel), amigo de Antônio e presidente da cooperativa de Nova Primavera. Ela tem uma filha, Graça (Agatha Moreira), dona da butique da cidade. Diretora da escola local, ela acabará envolvida com Luigi após conhecer o italiano pela internet e sonhará em abandonar o casamento para ficar com o bonitão, mas terá medo de se jogar no relacionamento com o amante por conta dos valores tradicionais de seu casamento.

Assim como Petra, Gladys será influenciada pelo personagem de Rainer Cadete e cairá de amores. Por isso, será alvo de pequenos golpes do rapaz. Luigi vai se aproveitar do sentimento da mulher por ele e conseguirá colocar as mãos nas joias dela para encher os bolsos.

