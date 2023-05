Quem morre em Terra e Paixão? Dois personagens dão adeus

O público descobrirá em breve quem morre em Terra e Paixão. Nos próximos capítulos da trama de Walcyr Carrasco, dois personagens do núcleo principal vão dizer adeus à obra. Um deles será assassinado, enquanto o outro sofrerá um acidente após uma discussão.

Daniel morre em Terra e Paixão

O personagem Daniel, do ator Johnny Massaro, é um dos personagens que morrem em Terra e Paixão. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a morte do filho de Irene (Glória Pires) consta na sinopse entregue por Carrasco à Globo. Os planos, no entanto, ainda podem mudar.

A morte do rapaz aconteceria após uma discussão entre ele e Caio (Cauã Reymond) por causa de Aline (Bárbara Reis), já que ambos se apaixonam pela viúva.

Depois de brigar com o irmão, Daniel entraria em seu carro e sairia acelerando pela estrada até que colidiria em uma árvore, o que causaria a sua morte.

Caio se sentiria extremamente culpado pela morte do irmão e confessa tudo para Aline, que romperá com ele. A mocinha então engataria um romance com Jonatas (Paulo Lessa), dando início a outro triângulo.

Walcyr, no entanto, está apegado ao personagem Daniel e pode matar Jonatas ao invés do rapaz, para dar prosseguimento à história.

Em entrevista ao F5, em maio deste ano, o ator já havia deixado escapar que o personagem não chega vivo até o final da novela. "Ele morre... não sei se podia falar isso! Acho que isso já saiu (risos) ou não saiu? Bem.... enfim! Walcyr é o rei dos mistérios e das tretas, e estou disponível para interpretar tudo o que pode acontecer", disse.

Cândida também é quem morre em Terra e Paixão

Outra personagem que não vai chegar viva até o final da novela é Cândida (Susana Vieira), de acordo com o colunista André Romano, do Observatório da TV.

A morte da dona do bar acontecerá ainda no começo da trama, logo após a veterana começar a revelar alguns segredos. Cândida contará para Caio (Cauã Reymond) que Irene (Glória Pires) era garota de programa antes de se casar com Antônio (Tony Ramos), o que deixará o rapaz chocado.

A mulher também começará a investigar Ademir (Charles Fricks) por desconfiar das idas frequentes dele ao bar e dará a entender em uma conversa que sabe sobre o caso entre ele e Luana (Valéria Barcellos), gerente do estabelecimento.

O mistério sobre quem matou Cândida não vai ser resolvido por agora, estendendo a investigação sobre a morte da dona do bar nos próximos meses.

Quem já morreu na novela?

Se você perdeu o primeiro episódio de Terra e Paixão, quem já morreu na trama foi o marido de Aline. O pai de família foi morto a mando de Antônio La Selva pois o fazendeiro queria tomar as terras que pertencem à família.

O poderoso também planejava matar Aline e seu filho, mas ambos conseguem fugir com a ajuda de Caio. Esse é o fio condutor da história, que mostra a luta da protagonista para se tornar produtora agrícola e dar continuidade ao trabalho do falecido marido e a rivalidade com o fazendeiro.

Por enquanto, este foi o único personagem que deu adeus ao folhetim. A morte de Cândida ocorre antes que a de Daniel, que ainda pode sofrer alterações pelo autor.

Terra e Paixão está no ar desde o dia 8 de maio e permanece na grade da emissora até janeiro. A trama tem Bárbara Reis, Cauã Reymond e Johnny Massaro como trio protagonista, entre outros grande nomes no elenco.

