O que acontece com Ralf da novela O Rei do Gado?

Ralf da novela O Rei do Gado é o amante com quem Léia (Silvia Pfeifer) trai Bruno Mezenga (Antônio Fagundes). O pilantra, na verdade, só está interessado na fortuna da loira e passa a maltratá-la quando ela sai do divórcio sem nada. Quem não gosta nada dessa história é Marcos (Fábio Assunção), que será o responsável pelo fim trágico do personagem.

Destino de Ralf da novela O Rei do Gado será trágico

Bruno flagra Léia na cama com Ralf, após contratar um detetive particular para confirmar a infidelidade de sua esposa. O caso extraconjugal da loira faz com que ela saia do divórcio com o rei do gado sem nada, deixando seu amante frustrado.

Ralf da novela O Rei do Gado passa a mostrar sua verdadeira identidade. Como só estava interessado no dinheiro da mulher, ela agora não tem mais nada a oferecer. "Tudo o que ele [Bruno] me deixou foi uma vaca", diz o pilantra para Léia, se referindo a própria mulher.

O malandro bate na dondoca durante uma briga e ainda diz que ela será obrigada a aceitar seu jeito "cafajeste", já que ele tem outras amantes que o sustentam, sendo uma delas Suzane (Leila Lopes).

Quem não reage bem ao divórcio são os filhos do casal, Marcos (Fábio Assunção) e Lia (Lavínia Vlasak), que não aceitam os novo relacionamentos de seus pais.

Ralf continuará com seu jeito pilantra, até que um de seus casos o levará para a morte. O marido de Suzane, uma de suas amantes, também descobrirá que está sendo traído por sua esposa e armará uma emboscada para o personagem de Oscar Magrini.

O malandro será dopado durante um passeio de lancha e levará surras dos capangas do marido de Suzane. Os bandidos vão acreditar que o rapaz está morto - mesmo tendo sobrevivido, ele será enterrado ainda vivo na areia da praia, o que causará a sua morte.

Na reta final da trama, Marcos confessará ser um dos assassinos de Ralf. Ele dirá que enterrou o corpo do amante de sua mãe junto com um comparsa, provocando a morte do gigolô. Por ser réu primário, ele pega apenas um ano de pena, mas consegue cumpri-la em liberdade.

Por onde anda Oscar Magrini?

Oscar Magrini hoje está com 61 anos de idade - na época em que O Rei do Gado foi exibida pela primeira vez, ele tinha 35 anos.

O famoso segue trabalhando como ator, mas não está mais na Globo. Magrini deixou a emissora em 2019, depois de fazer uma pequena participação em A Dona do Pedaço. Em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, ele comentou o motivo de sua saída. "Tenho que ir aonde tem trabalho [...] Eu sou um ator, meu ofício é a arte e eu vou fazer novela", disse.

Magrini esteve por mais de 30 anos na emissora. Seu primeiro trabalho foi em Deus nos Acuda, novela exibida em 1992. Ao longo dos anos, ele também esteve em Quatro Por Quatro (1994), Ralf da novela O Rei do Gado (1996), Torre de Babel (1998), Cabocla (2004), Insensato Coração (2011), A Regra do Jogo (2015), entre outras.

Depois da saída da Globo, ele partiu para a Record. Sua última aparição nas telinhas foi no ano passado, quando interpretou Noé na novela bíblica Gênesis.

Para quem sente falta de assistir Oscar Magrini na televisão, pode acompanhá-lo em suas redes sociais. O ator é bastante ativo em sua página no Instagram, onde posta cliques de sua rotina e trabalhos. Recentemente, ele compartilhou algumas publicações sobre a volta de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver De Novo. "Uma grande novela não se assiste uma única vez…por isso o “vale a pena ver de novo". Com um elenco fantástico , uma história maravilhosa de Benedito Rui Barbosa, pela 3x reprisada … época em que as novelas eram uma obra de arte ,se é que me entendem…", escreveu.