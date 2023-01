Vivo? Quem e quando acham o Rei do Gado na novela

Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) vai sofrer para conseguir se manter vivo após sofrer um acidente de avião em O Rei do Gado. O ricaço passa dias vagando pela mata e se alimenta de larvas e minhocas para sobreviver. Ele será dado como morto pelas autoridades, mas será encontrado por sua família que não desiste de trazê-lo de volta para casa.

Quem acha O Rei do Gado?

Na exibição original de O Rei do Gado, Bruno Mezenga ficou desaparecido por 21 capítulos. A queda do avião do ricaço aconteceu no episódio 68, enquanto o resgate vai ao ar apenas no 89. No entanto, a versão do folhetim exibida no Vale a Pena Ver de Novo pode sofrer cortes e a cena do reencontro do fazendeiro com a família tem a possibilidade de acontecer antes.

Ao longo dos vinte capítulos em que Bruno fica desaparecido, a polícia começa as buscas pelo avião que caiu na floresta Amazônia. São encontrados os corpos do piloto e do co-piloto, deixando a família ainda mais desesperada com a possibilidade do fazendeiro ter morrido.

Após dias de trabalho, as buscas por Bruno são encerradas e ele é dado como morto. Enquanto isso, o protagonista segue vivo vagando na mata e se alimenta de larvas, minhocas e lesmas para sobreviver.

Mesmo com o fim das buscas pelas autoridades, Luana (Patrícia Pillar), Marcos (Fábio Assunção) e Zé do Araguaia (Stênio Garcia) continuam procurando pelo rei do gado por conta própria.

Até que no capítulo 89, os personagens chegam até o rio Araguaia e encontram Bruno deitado à beira da morte na margem. "Eu sabia que você era imortal, pai", diz Marcos. "Eu tô meio morto vivo, mas eu estou aqui", responde o fazendeiro.

Ele também se emociona ao reencontrar Luana. "Se eu não estivesse tão sujo, te pediria um beijo", diz. A boia-fria está tão feliz em reencontrar seu amado que não se importa se ele está sujo e o abraça forte.

Mesmo após Bruno ser encontrado, o folhetim não esclarece se a queda do avião foi um acidente ou sabotagem. Em uma conversa com Suzane (Leila Lopes), Ralf (Oscar Magrini) levanta suspeitas. "Aquele não vai amedrontar mais ninguém. O serviço foi muito bem feito, e nem o corpo dele encontraram", diz o pilantra.

Ao ser questionado pela mulher se foi ele quem sabotou a aeronave, o malandro nega. "Eu? Ficou maluca, Suzane? Eu falei o serviço lá de cima. Era o destino dele cair daquele avião, só isso".

Quantos capítulos tem a novela Rei do Gado completa?

A edição original da novela O Rei do Gado tem 209 capítulos. A trama foi exibida pela primeira vez entre junho de 1996 e fevereiro de 1997 e se tornou um dos maiores sucessos do horário nobre da emissora.

A reprise que está no ar no Vale a Pena Ver de Novo ainda está por volta do capítulo 70 da edição original, ou seja, muita coisa ainda vai rolar na novela. Ainda não se sabe quando o folhetim chega ao fim no canal e qual obra irá substituí-lo.

Essa é a terceira vez que a trama está sendo reprisada na Globo. A novela voltou para a grade em 1999 e 2015, e agora foi escolhida para o Vale a Pena Ver de Novo como estratégia para alavancar os índices do horário que estavam abaixo do esperado com A Favorita (2008). Até agora, a trama de Benedito Ruy Barbosa está com média geral de 16,16 pontos no Ibope.

Além do Vale a Pena Ver De Novo, todos os capítulos de O Rei do Gado estão disponíveis para os assinantes do Globoplay. Para assistir, basta procurar pelo título na aba de buscas da plataforma.