Onde foi gravada a novela O Rei do Gado? Conheça os cenários

O Rei do Gado (1996), que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver De Novo, foi gravada em várias cidades diferentes, além dos Estúdios Globo. As fazendas exibidas no folhetim de Benedito Ruy Barbosa ainda existem, mas uma delas se tornou um centro universitário. Afinal, onde foi gravada a novela O Rei do Gado?

A novela O Rei do Gado foi gravada nas cidades de Itapira, Ribeirão Preto e Amparo (SP), Guaxupé (MG) e Aruanã (GO), onde estão localizadas as fazendas que foram usadas como cenários da trama, além do Projac, no Rio de Janeiro, localizado em Jacarepaguá, na zona oeste.

Uma das fazendas mais conhecidas por ter sido palco da gravação da trama é a Fazenda Engenho das Palmeiras, localizada na cidade de Itapira, no interior de São Paulo. Na ficção, esse era o imóvel que pertencia a Geremias Berdinazzi, interpretado pelo ator Raul Cortez. Até hoje, a propriedade é conhecida como "Fazenda Rei do Gado" pelos moradores da região.

Assista ao vídeo da Fazenda Engenho das Palmeiras dos Berdinazzi:

Outras cidades do interior paulista que receberam os atores de O Rei do Gado foram Ribeirão Preto e Amparo. Por lá, foram gravadas cenas nas fazendas, no calçadão e no Bar Pinguim. Já na cidade de Taquaritinga, foram rodadas algumas imagens na Fazenda Contendas, que hoje funciona como centro universitário.

Já em Minas Gerais, a produção da novela foi até a cidade de Guaxupé para gravar na Exportadora (Armazéns Gerais Sul Mineiro) e na fazenda de leite São José, em Tapiratiba.

A maior parte da trama foi gravada no Projac, como de costume. A maior fazenda de Bruno Mezenga, que aparece várias vezes na novela, foi montada na cidade cenográfica. A propriedade do 'rei do gado', inclusive, até então era a maior casa já feita pelo cenógrafo Raul Travassos.

Além do Brasil, O Rei do Gado também conta com cena gravadas no exterior. As cenas da Segunda Guerra Mundial foram rodadas na cidade de Craco, em uma das regiões mais pobres da Itália. Outros registros foram feitos em Guardiã Perticara e no monumento dos pracinhas brasileiros, localizado na Toscana.

Em uma das cenas da segunda fase da novela, Geremias Berdinazzi vai até a Itália visitar o túmulo de seu irmão Bruno Berdinazzi (Marcello Anthony), morto na segunda guerra mundial, sendo esse um dos momentos mais emocionantes da trama. A cena foi gravada em um monumento erguido em Toscana, em homangem aos soldados brasileiros.

Para as paisagens da região, onde ficava a fazenda de Bruno Mezenga, foram gravadas imagens no Pantanal, da Floresta Amazônica e do Cerrado.

Em que ano foi gravado O Rei do Gado?

A novela O Rei do Gado foi gravada no ano de 1996. Os episódios foram ao ar entre junho de 1996 e fevereiro de 1997, totalizando 209 capítulos.

A trama é dividida em duas fases. Na primeira parte da trama, o foco é no surgimento da rivalidade entre as famílias Berdinazzi e Mezenga, lideradas por Giuseppe (Tarcísio Meira) e Antônio (Antônio Fagundes).

É nessa parte que são exibidas as cenas na Itália. O filho mais velho de Giuseppe, Bruno (Marcello Anthony), é convocado para a guerra, mas morre como um herói durante uma das batalhas no continente europeu. Para a cena, foi preciso da participação de mais de 300 figurantes.

Já na segunda fase do folhetim, o público acompanha o personagem Bruno Mezenga, filho de Giovanna (Letícia Spiller) e Henrique (Leonardo Brício), que fogem após Giuseppe tentar proibir o relacionamento entre os dois.

Bruno Mezenga se torna um rico fazendeiro, que prospera com o pequeno rebanho iniciado por seu pai. Ele é casado com Léia (Silvia Pfeifer) e é pai de dois filhos, mas vive um casamento falido. Sua vida muda com a chegada de Luana (Patrícia Pillar), que invade sua propriedade com o grupo dos sem-terra, por quem acaba se apaixonando.