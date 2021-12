Nas próximas semanas, Nos Tempos do Imperador terá mais um salto no tempo. A trama terá uma passagem de alguns meses e mostrará o nascimento do filho de Leopoldina (Bruna Griphao), o destino de Dolores (Daphne Bozaski) e Nélio (João Pedro Zappa), além do desfecho do julgamento de Samuel (Michel Gomes).

5 desfechos da nova fase de Nos Tempos do Imperador:

Nasce o primeiro filho de Leopoldina em Nos Tempos do Imperador

Assim que Nos Tempos do Imperador mostrar o salto no calendário, Leopoldina dará à luz ao primeiro filho, Pedro. A princesa irá pedir para que Pilar (Gabriela Medvedovski) faça o seu parto – ao mesmo tempo, a médica terá que lidar com o fato de que seu amado Samuel está na cadeia e será julgado.

O nascimento do bebê trará alegria para a família imperial, mas deixará Gastão (Daniel Torres) e Isabel (Giulia Gayoso) preocupados por ainda não terem dado um neto para Pedro (Selton Mello).

Julgamento de Samuel

Tonico (Alexandre Nero) descobriu que Samuel, na verdade, é Jorge. O vilão interrompeu o casamento do mocinho com Pilar, e Borges (Danilo Dal Farra) levou o noivo preso. Após a passagem de tempo, a novela mostrará o julgamento do personagem.

Ao ver quem serão os jurados do caso, Samuel ficará com medo. Ele relatará sua inocência e dirá que foi Salustiano (Alexandre Zachia) quem atirou contra Ambrósio (Roberto Bonfim). Porém, o júri não ficará ao lado do rapaz e Tonico vai ficar feliz com a sentença na nova fase de Nos Tempos do Imperador.

Novo término com Pilar

A situação de Samuel com a justiça irá estremecer a relação com Pilar. Após o julgamento, o mocinho vai achar melhor romper, mais uma vez, o namoro com a médica. Nervoso com tudo que está acontecendo, ele vai chegar até a expulsar a sua amada da delegacia.

Nascimento da filha de Dolores

Além do filho de Leopoldina, mais um bebê vai chegar em Nos Tempos do Imperador. Será a filha de Dolores e Nélio, que se chamará Mercedes.

O casal e a criança, porém, terão pouco tempo de paz. Em breve, Tonico irá descobrir onde os pombinhos se escondem e entrará em uma briga com o assessor – o deputado irá empurrar Nélio de um penhasco, que será dado como morto. Além disso, o vilão internará Dolores em um hospício.

Nino morre em Nos Tempos do Imperador

Na nova fase de Nos Tempos do Imperador, Tonico vai causar mais destruições. O deputado vai descobrir que Nino (Raffaele Casuccio) está escrevendo um livro em que conta todos os podres e crimes do vilão. O jornalista até havia comprado uma passagem para Itália para fugir com Celestina (Bel Kutner), mas não terá tempo suficiente.

Ao saber da obra, Tonico enfrentará Nino, que terminará na morte do jornalista. Porém, Pilar e Celestina têm certeza de que o deputado está envolvido no falecimento do escritor, e a médica decidirá investigar o que o personagem de Raffaele Casuccio descobriu sobre o vilão.