Da Cor do Pecado já está em sua reta final. Em breve, os vilões e os mocinhos vão ter o seu desfecho da novela, e alguns deles não vão ter um final feliz, como é o caso de Tony (Guilherme Weber). Após ter passado a novela inteira atrapalhando a vida do casal protagonista, o cúmplice de Bárbara (Giovanna Antonelli) vai pagar por tudo o que fez. O que acontece com Tony em Da Cor do Pecado?

No último capítulo de Da Cor do Pecado, Tony irá cometer mais um crime. O vilão sequestra o filho de Paco, Raí (Sérgio Malheiros), e pede para que o pai do garoto vá até uma colina, acompanhado de Bárbara.

Paco e Bárbara chegam no local, e Tony libera Raí, mas quer se vingar do rapaz. O que ele não esperava era que sua própria comparsa o trairia. Ele entrega a arma para Bárbara, para que ela atire em Paco. Mas, para a surpresa do personagem e da audiência, a megera atira em Tony e ele morre.

Depois de matar seu próprio parceiro, Bárbara pede perdão para Paco, se joga do precipício e morre. Após a morte dos vilões, Preta e Paco finalmente conseguem viver juntos e felizes.

Paco e Preta ficam juntos?

Após ficarem livres de Bárbara e Tony, Paco e Preta se casam e vivem felizes para sempre. Preta engravida e tem um segundo filho, Afonsinho. Raí fica com ciúmes do irmão. O garoto arranja uma namoradinha, Luísa (Tamara de Castro Ribeiro) e a apresenta durante o casamento de seus pais.

O folhetim é exibido de segunda a sábado, às 13h30 (horário de Brasília) e reprisado às 23h, no canal Viva. No domingo, Da Cor do Pecado é exibida às 19h. Para assistir a novela, é necessário ter TV por assinatura ou ser assinante do GloboPlay +canais.

A partir de 22 de novembro, Páginas da Vida (2006) entra no lugar de Da Cor do Pecado no Viva.