O que acontece no final do filme Superação: O Milagre da Fé?

O final do filme Superação: O Milagre da Fé, de 2019, mostra o milagre e a felicidade da família de John Smith após testemunharem o jovem voltar à vida depois de um afogamento. O longa-metragem é baseado em uma história real que aconteceu nos Estados Unidos em 2015.

Qual o final do filme Superação: O Milagre da Fé?

No final do filme Superação: O Milagre da Fé, John Smith se recupera plenamente em três semanas e fica sem nenhuma sequela neurológica, contrariando as expectativas médicas. Após ter alta, ele passa por terapia ambulatorial como parte da recuperação.

O longa-metragem termina mostrando John 100% recuperado, voltando aos estudos e realizando o sonho de se tornar um jogador de basquete.

Superação: O Milagre da Fé conta a história real de John Smith, que na época do acidente tinha apenas 14 anos de idade. John é um garoto da Guatemala que foi adotado pelo casal americano Joyce e Brice, mas enfrenta dificuldades para aceitar que foi abandonado pelos pais biológicos.

Em um dia, o menino e seus amigos ignoraram as placas de perigo e o alerta dos pais e começam a andar em cima do Lago St Louis, que estava congelado devido à neve. No entanto, o gelo se rompe, e dois deles caem na água fria.

Um dos garotos consegue retornar à superfície, enquanto John fica preso e afunda. O jovem passa cerca de 15 minutos submerso até ser resgatado pelos bombeiros e levado às pressas para o hospital.

Além das poucas chances de sobreviver, o garoto provavelmente teria graves consequências neurológicas. Quando Joyce chega ao hospital, John já está morto - os médicos tentam reanimá-lo várias vezes, mas sem sucesso.

A matriarca não perde a fé e continua orando em voz alta "por favor, Espirito Santo, me devolva meu filho". É quando o coração do menino, que fica parado por 60 minutos, volta a bater e surpreende a equipe médica.

Como está o John Smith hoje?

John Smith hoje tem 22 anos e segue com uma fé inabalável. O jovem se casou em 2020 com a namorada da adolescência, Abigail, com quem tem um filho, o pequeno Everett.

O jovem sempre atualiza sua página no Instagram com cliques de sua família e rotina, principalmente ao lado da esposa e do filho. Em sua bio, ele diz ser "um servo de Cristo".

O rapaz mantém uma publicação fixada em seu perfil, de 2020, no qual recorda o milagre que vivenciou. "Cinco anos atrás, no dia de Martin Luther King, eu fiquei morto por uma hora. Deus me ressuscitou e eu saí daquele hospital 16 dias depois. Esses cinco anos passaram muito rápido, mas é uma loucura ver tudo o que Deus permitiu que eu fizesse", escreve. Ele também agradece a família, igreja, amigos, os responsáveis pelo filme e Deus por ter lhe dado uma segunda chance.

Joyce Smith, mãe de John, escreveu o livro contando a história do milagre que testemunhou com seu filho, lançado com o título de 'The Impossible' [O Impossível, em tradução livre], em 2017. Mãe e filho também deram uma série de entrevistas para programas de televisão nos Estados Unidos, até que o longa-metragem baseado no acontecimento foi lançado em 2019.

O elenco principal traz os atriz Chrissy Metz, conhecida por interpretar Kate no seriado americano This Is Us. Ela também esteve no sucesso American Horror Story: Freak Show, em 2014; John Smith é interpretado pelo porto-riquenho Marcel Ruiz; o papel de Brian Smith ficou com o ator Josh Lucas.

Superação: O Milagre da Fé já foi exibido algumas vezes na Tela Quente e na Temperatura Máxima, na Globo. O longa-metragem está disponível apenas na plataforma de streaming Star+, com custo de R$ 40,90 mensais para ter acesso ao catálogo.