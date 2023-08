O que aconteceu com a mãe de Caio e por que ela vai voltar?

A mãe de Caio vai voltar na novela Terra e Paixão! Nos próximos capítulos da trama de Walcyr Carrasco do mês de agosto, as suspeitas de que Agatha não morreu serão confirmadas, e a primeira esposa de Antônio (Tony Ramos) deve reaparecer em Nova Primavera para causar uma reviravolta.

O que aconteceu com a mãe de Caio em Terra e Paixão?

Será mostrado que Agatha de Terra e Paixão estava presa durante todos esses anos. A personagem aparecerá saindo da cadeia depois de finalmente ter conquistado a liberdade. As informações foram adiantadas pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Em cenas previstas para irem ao ar ainda neste mês, Angelina (Inez Viana) viajará para o Rio de Janeiro alegando que está indo visitar uma amiga. No entanto, a governanta da família La Selva se encontrará com Agatha, que sairá do presídio.

A mãe de Caio (Cauã Reymond) dirá para a amiga que quer voltar para Nova Primavera e reencontrar o filho depois de tanto tempo.

Angelina sempre soube que Agatha estava presa e não morta, como acreditam os demais personagens da trama. Além da verdade sobre seu paradeiro, a mulher esconde mais um segredo: ela também é mãe de Jonatas (Paulo Lessa), fruto do caso que teve com Gentil (Flávio Bauraqui).

Ainda não há informações sobre como Agatha forjou a própria morte, mas a suspeita é de que ela tenha contado com a ajuda de um médico que trabalhava no hospital de Nova Primavera. Angelina já deixou escapar para Marino (Leandro Lima) que a mulher não era confiável e que poderia ter um cúmplice em seus planos.

Também já foi revelado ao público que Antônio ameaçou matar Agatha quando a mulher cogitou em pedir a separação, o que poderia ter motivado a forjar a própria morte para se livrar do casamento com o ricaço.

Quando Agatha vai aparecer na novela?

A primeira cena de Agatha em Terra e Paixão está prevista para ir ao ar em 15 de agosto, terça-feira. Também será neste mesmo capítulo que será revelado ao público que a mulher é a verdadeira mãe de Jonatas.

Enquanto a personagem não volta de vez para Nova Primavera, Rodrigo (Maicon Rodrigues) segue investigando o que poderia ter acontecido com a mãe de Caio. O rapaz também vai descobrir que o CPF da mulher continua ativo, levantando mais uma suspeita de que ela não morreu.

Quem também está de olho na volta da mulher é Irene (Glória Pires). A madame está aflita com a situação, já que o casamento com Antônio não teria validade perante a lei caso Agatha esteja viva. Sendo assim, ela não tem direito ao dinheiro da família La Selva.

A mãe de Petra (Debora Ozório) já começou a se mexer para impedir que Agatha atrapalhe seus planos. A madame se aliou a Nice (Alexandra Richter) e ofereceu dinheiro para que a nova dona do bar suma com a primeira esposa de Antônio caso ela reapareça na cidade.

Ainda não ficou claro qual a relação de Irene e Nice, mas as duas se conhecem há tempo - inclusive, a esposa de Antônio desconfia que a amiga esteja aplicando mais um golpe em relação a história de ser herdeira de Cândida (Susana Vieira).

Aparentemente, Nice também pode ter alguma relação com Agatha. O motivo pelo qual Irene pediria justamente para a missionária lidar com a mãe de Caio ainda é um mistério.

A personagem será interpretada pela atriz Eliane Giardini, 70. A última novela da atriz na Globo foi no ano passado, quando esteve em "Cara e Coragem". Em 2021, fez uma breve participação em "Amor de Mãe".

