Quem é Dalva em Terra e Paixão será revelado ao público em cenas que vão ao ar nesta semana na novela das 9. A nova personagem é a esposa do mecânico que teria feito a manutenção no carro de Daniel (Johnny Massaro) antes do advogado se acidentar e estará envolvida no atentado que Ademir (Charles Fricks) sofrerá.

Dalva entra em Terra e Paixão como esposa de mecânico suspeito

Vivida pela atriz Patrícia Pinho, Dalva é uma das personagens que entram em Terra e Paixão como parte da reviravolta que a trama vai passar nos próximos capítulos. Será levantada a suspeita de que Daniel não morreu por conta de um acidente, mas porque seu carro foi sabotado.

Caio (Cauã Reymond) começará a investigar o caso a partir do capítulo desta segunda-feira, 11. O primogênito irá até a oficina de Ernesto (Eucir de Souza) e questionará o mecânico se o dinheiro que ele ganhou tem a ver com os freios do carro que Daniel estava dirigindo no dia do acidente. O homem dirá que a grana veio de uma herança de família, mas o filho de Antônio (Tony Ramos) não vai se convencer.

Será mostrado que Ernesto ligará para uma pessoa misteriosa, cuja identidade ainda não será revelada, contando que Caio está desconfiado e pede garantia de que não irá para a cadeia. O mistério ficará ainda mais intrigante quando o personagem de Cauã Reymond sofrer um atentado no mesmo capítulo.

Também ficará claro que Dalva está envolvida na suposta sabotagem feita pelo marido. No capítulo de sexta, 4, a mulher ficará preocupada ao ver que Ademir foi visitar Ernesto, já que o irmão de Antônio concordará com o sobrinho que as acusações contra o mecânico tem fundamento.

Algum personagem misterioso tentará tirar Caio e Ademir do caminho, já que o tio do rapaz também sofrerá uma tentativa de assassinato. O produtor agrícola vai se encontrar com Dalva, que ligará para ele pedindo para conversar, em cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 9, mas vai levar um tiro logo após. A esposa de Ernesto vai chamar uma ambulância para socorrer Ademir, mas sairá do local sem ser vista.

Quem é a atriz Patrícia Pinho?

Dalva é interpretada pela atriz Patrícia Pinho, 50, que é formada em Artes Cênicas pela UNI-RIO e Licenciatura pela Bennett, além de ter em seu currículo peças de teatro e ser a idealizadora do “Buraco da Lacraia Dance Show”, cabaré show de videokê emotivo.

No ano passado, Pinho interpretou Fátima em "Além da Ilusão" (2022). A personagem era a mãe adotiva de Olívia (Debora Ozório) na novela escrita por Alessandra Poggi e dirigida por Luis Henrique Rios. Esse foi um dos papéis de maior destaque da atriz na televisão, já que a família passa por um grande drama quando a jovem descobre que na verdade é filha biológica de Heloísa (Paloma Duarte).

Na Globo, também fez algumas participações no extinto programa humorístico "Zorra Total", no seriado "Os Caras de Pau" e também no novo "Zorra".

No currículo de novelas da artista estão títulos como “Meu Pedacinho de Chão” (2014), na qual interpretou Aurora, mãe de Viramundo (Gabriel Sater), e “Malhação – Casa Cheia” (2014). Na Record, esteve em "Prova de Amor" (2005).

Patrícia Pinho também tem outro trabalho além da atuação. A atriz é taróloga, e sempre publica conteúdo sobre o assunto em sua página no Instagram. A artista é a autora e protagonista da experiência teatral "A Cartomante", que contou com algumas apresentações no Rio de Janeiro.

