Petra descobre traição de Luigi e Anely em Terra e Paixão

Finalmente, Petra descobre a traição de Luigi nos próximos capítulos de Terra e Paixão. Enquanto a "miss tarja preta" estava internada na clínica de reabilitação, o italiano engatou um caso com Anely (Tatá Werneck), por quem diz estar apaixonado. Agora, a agrônoma vai flagrar os dois na cama.

Quando Luigi será desmascarado por Petra em Terra e Paixão?

Petra vai flagrar o marido com Anely em um dos cômodos da mansão da família La Selva em breve. Os amantes terão um encontro na própria casa da jovem, sem desconfiar que estão prestes a serem desmascarados. As informações foram adiantadas pelo jornalista André Romano, do Observatório da TV.

Enquanto os dois estiverem compartilhando um momento íntimo no quarto, Petra flagrará o marido com a amante. A agrônoma também descobrirá que o marido não se chama Luigi e que ele não é italiano - o verdadeiro nome do farsante é Gabriel.

Anely não deve ser a única mulher com quem Luigi terá um caso. Mais adiante na novela de Walcyr Carrasco, o farsante também se relacionará com Irene (Glória Pires), mãe da personagem de Debora Ozório, com quem vai se unir para roubar o dinheiro do clã La Selva. Entretanto, o rapaz será mais esperto que a sogra e fugirá para a Itália levando toda a grana da madame.

Quem é Hélio em Terra e Paixão?

Apesar de estar casada com Luigi, Petra ficará com o coração balançado com a entrada de um novo personagem na trama das nove. Será Hélio (Rafael Vitti), um engenheiro que chega em Nova Primavera para trabalhar na Cooperativa.

O casamento de Luigi e Petra vai esfriar, fazendo com que o italiano passe cada vez mais tempo ao lado de Anely, despertando o ciúmes e a desconfiança de Petra. Ao mesmo tempo, a agrônoma voltará a se automedicar com os remédios tarja preta e começará a ficar cada vez mais interessada em Hélio.

As primeiras cenas de Hélio em Terra e Paixão estão previstas para irem ao ar a partir de 10 de agosto, quinta-feira, de acordo com o resumo divulgado pelo Gshow. O engenheiro verá a caçula passando mal e irá ampará-la - provavelmente por conta do excesso de medicamentos. Luigi verá a cena e não vai gostar nada de ver a esposa nos braços de outro homem.

Só que Hélio ficará balançado ao ver a moça e começará a pensar nela. Se sentindo distante de Luigi, a agrônoma começará a desabafar sobre a vida com o engenheiro.

O italiano até verá a esposa e o rapaz chegando juntos na Cooperativa e a questionará sobre o assunto, mas a filha de Antônio não dará importância para as perguntas do marido.

Ao Gshow, Vitti adiantou que Hélio e Petra de fato vão viver um romance. "Tô feliz e honrado de entrar na novela. Primeira vez trabalhando com o Walcyr, com a minha esposa. Tô reencontrando muitos amigos da equipe. A Debora Ozório, que vai ser a minha parceira, a gente já se conhece, sou fã do trabalho dela. Tô bem animado pra ver como vai ficar no ar", disse o ator que é casado com Tatá Werneck na vida real.

