O que vai acontecer com Alcides na novela Pantanal? Próximos capítulos

O caso de Alcides e Maria Bruaca foi descoberto por Tenório, o peão sentiu a desconfiança do patrão e por isso resolveu fugir para a fazenda vizinha. Agora um peão contratado de Zé Leôncio, o personagem de Juliano Cazarré estará longe dos olhares do vilão vivido por Murilo Benício por alguns capítulos, mas não por muito tempo. O peão terá paz durante um período com sua amada, mas o que vai acontecer com Alcides na novela Pantanal é que ele não vai escapar da vingança de Tenório.

Agora peão de Zé Leôncio, o que vai acontecer com Alcides na novela Pantanal?

Depois que Alcides sai da fazenda de Tenório e passa a trabalhar para Zé Leôncio, o peão tem um período de tranquilidade. Ele começa a conviver com os demais contratados da fazenda e deixa seu desejo de vingança contra Tenório para trás durante algum tempo. Neste meio tempo, ele também vive cada vez mais feliz com Maria Bruaca. A paixão dos dois, que começou por conta de uma forte atração, se torna amor.

Durante este período em que mora nas terras de José Leôncio, Alcides faz amizade principalmente com Zaquieu, que passa a aprender os ofícios de peão. Os dois convivem bastante e o ex-mordomo de Mariana acaba se apaixonando pelo ex-funcionário de Tenório. Porém, se as cenas de 1990 se repetirem no remake, nada acontece entre eles e a paixão de Zaquieu nunca deixa de ser platônica na trama.

Após algum tempo de tranquilidade, o que vai acontecer com Alcides na novela Pantanal é quem ele será procurado por Muda (Bella Campos). A jovem continuará com sua sede de vingança contra Tenório a todo vapor e tentará incluir o ex-capataz em seus planos. Primeiro, ele recusará, mas depois acabará cedendo e bolará ideias para acabar com a raça de Tenório. Para quem não lembra, ambos querem de vingar do vilão porque ele foi responsável pela morte de seus pais, anos antes no Paraná, por conta de um golpe envolvendo terras que não eram dele.

Ainda seguindo os acontecimentos da versão de 1990, Tibério vai descobrir os planos da dupla e vai brigar com Alcides. O peão vai exigir que ele se afaste de Muda e que não a inclua em seus planos de violência. Zé Leôncio vai tentar alertar o novo funcionário sobre o perigo de ir contra Tenório e continuar seu romance com Maria Bruaca. No entanto, os avisos do pecuarista em nada vai mudar o destino de Alcides.

O que vai acontecer com Alcides na novela Pantanal em seguida será uma grande maldade de Tenório. O vilão vai resolver que chegou a hora de se vingar pelo chifre que recebeu. Ele então sequestrará a esposa e o ex-funcionário e irá castrar Alcides. Os dois sobreviverão ao ataque, mas Alcides ficará deprimido com o acontecido, como já era de esperar.

Por conta disso, Alcides vai planejar uma forma de acabar com Tenório de uma vez por todas. Ele terá a ajuda de Zaquieu e assim conseguirá encurralar o ex-marido de Maria Bruaca no rio. Alcides vai discutir com o rival e ficará sob a mira do revólver do vilão. Escondido atrás de uma árvore durante o momento, Zaquieu estará armado e então entrará em cena, ele conseguirá chamar a atenção de Tenório e trocará tiros com o vilão.

Como a atenção de Tenório estará voltada para Zaquieu, Alcides conseguirá se aproximar do inimigo. Ele então enfia uma lança na barriga de Tenório e o vilão morre em questão de segundos. Depois, Alcides joga o corpo de Tenório no rio para que ele seja devorado pelas piranhas.

Por último, Alcides então leva Zaquieu de volta para a fazenda de José Leôncio. Como Zaquieu é baleado durante o conflito, ele vai até Campo Grande de avião para ser tratado. Durante este período na cidade, Zaquieu diz para todos que foi quem matou Tenório, para tentar livrar o amigo. Porém, Alcides confessa para Zé Leôncio todo o crime e conta que foi o responsável pela morte do carrasco. Para a sorte de todos, ninguém acaba preso pela morte do vilão.

Pouco depois na trama, o que vai acontecer com Alcides na novela Pantanal será algo feliz. Antes do desfecho da trama, o peão perceberá que a castração que Tenório realizou não foi bem feita. Apesar da dor que sentiu e todo o sangue que perdeu, a castração de Alcides falhou. Por conta disso, ele permanece um homem inteiro. Ele conta tudo para Maria Bruaca, os dois comemoram e vão embora do Pantanal. A dupla sobe na chalana sem se despedir de ninguém nos episódios finais do folhetim e se muda para o Sarandi, no Paraná.

Cena de castração será diferente em 2022

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o que vai acontecer com Alcides na novela Pantanal de 2022 durante a cena de castração será um pouco diferente da versão original. A jornalista apurou que o autor Bruno Luperi preferiu manter a cena menos sangrenta e violenta, para não chocar tanto a audiência, como aconteceu em 1990.

Na Manchete, quem assistiu a cena viu o quanto Alcides sofreu enquanto Tenório realizava cortes em sua região íntima. Porém, no remake, o público irá ouvir apenas os gritos do peão. Desta vez, a única coisa mostrada durante o momento será o olhar de pânico de Maria Bruaca.

Ainda segundo a colunista, a personagem de Isabel Teixeira será trancada pelo marido em um quartinho e tentará acompanhar a castração pelas frestas da porta. O público verá o horror nos olhos da mulher e escutará o sofrimento de Alcides, mas não verá nenhuma gota de sangue.

Como Tenório descobriu a traição?

Tenório ficou a par de todas as traições de sua esposa por escutar uma conversa de Zefa e Alcides. Durante o papo, os dois falaram sobre a relação proibida do peão com Maria Bruaca e também os momentos quentes que a mulher teve com o peão Levi, que faleceu no meio da trama. O vilão escutou tudo escondido e prometeu se vingar por ter sido enganado.

