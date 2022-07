Segredo de Zefa Pantanal: o que a empregada esconde?

Dona de uma língua afiada, o segredo de Zefa Pantanal já foi revelado na trama e não é algo tenebroso que deixa a personagem de Paula Barbosa sob a mira da justiça ou algo parecido, mas é de certa forma embaraçoso para a jovem. Nos próximos capítulos do folhetim, o relacionamento de Zefa com Tadeu ganhará novos passos e a jovem tentará arrastar o rapaz para o altar.

Qual o segredo de Zefa Pantanal?

O segredo de Zefa Pantanal é que a moça além de ser virgem, nunca foi beijada por ninguém. Ela revelou a verdade para o rapaz no remake da TV Globo em capítulos da primeira metade de julho e disse para o filho de Filó que nem em sonho deixou que alguém a beijasse. Além disso, ela nunca tirou a roupa na frente de um homem antes de tomar banho de rio com o personagem de José Loreto, por isso o momento foi chocante para ela.

Apesar da revelação de que nunca havia sido beijada, o status da moça mudou rapidinho. Após a revelação do segredo de Zefa Pantanal, Tadeu já tratou de dar a primeira experiência romântica da moça. Ela gostou e até pediu por mais um beijo do rapaz.

E o segredo de Zefa Pantanal sobre sua virgindade e nunca ter se relacionado com alguém existe porque a moça teve uma vida muito triste e solitária, por isso se aliou a religião cristã, que não vê com bons olhos o sexo antes do casamento. Ainda criança, ela perdeu a mãe. A moça passou a viver apenas com o pai, que pouco depois depois também morreu de uma forma trágica. Sozinha no mundo, ela se aproximou de Deus. Por conta da religiosidade, ela preferiu ficar longe das “tentações do mundo” e prometeu se casar virgem.

Por conta de suas crenças, a moça fica muito dividida entre se entregar para Tadeu ou manter os votos de castidade. Ao longo da trama, a empregada acaba cedendo e vai para a cama com Tadeu, mas logo sofre uma decepção. Depois de perder a virgindade com o amado na versão de 1990, Zefa é informada pelo rapaz que ele não quer se casar. A moça fica muito triste e tenta convencer o filho do meio de José Leôncio, mas não tem sucesso. Filó e Zé Leôncio tentam colocar juízo na cabeça do rapaz, mas ele diz que não sobe ao altar “nem amarrado”.

Muito vai e vem acontece entre o casal e eles chegam a se separar. Depois que Zefa descobre que a vida de Tadeu está em perigo – porque Renato planeja a morte dele – os dois acabam se reconciliando. Zefa tenta por algum tempo convencer o namorado a se casar, mas ele se recusa e diz que quer continuar com ela como sua mulher, mas sem a aliança no dedo. Depois de muito insistir, a moça se conforma com a situação.

Zefa e Tadeu então não se casam em Pantanal?

Para a sorte de Zefa, ela ganha uma ajuda do sogro e consegue finalmente realizar seu sonho de se casar, mesmo que agora ela não seja mais virgem. Tadeu e Zé Leôncio fizeram um acordo na versão de 1990, que deve se repetir no remake da TV Globo. O rapaz aceitou ir para o altar com Zefa, caso Zé Leôncio oficializasse sua união com Filó depois de tantos anos. O rei do gado topou o acordo e chamou uma padre para realizar a cerimônia.

Nas cenas da Manchete, Zé Leôncio cumpriu sua parte do acordo, já Tadeu tentou tirar o corpo fora e desistir do casamento. Porém, durante os capítulos finais do folhetim, o rapaz acaba cedendo e comparece ao casamento no dia marcado para a cerimônia, que acontece na fazenda da família Leôncio.

Depois de muito fugir, ele sobe ao altar com Zefa e diz o aguardado “sim” para o padre. Os dois se tornam oficialmente marido e mulher e trocam juras de amor em que prometem nunca se separar.

