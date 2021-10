O que vai acontecer com Lota em Nos Tempos do Imperador

O maior sonho de Lota (Paula Cohen) em Nos Tempos do Imperador é se tornar parte da nobreza. Depois de tanto barganhar, a esposa de Batista (Ernani Moraes) conseguiu o que queria: ganhar um título. Apesar de estar nas nuvens com sua nova posição, em breve um acontecimento vai balançar a vida da mãe de Nélio (João Pedro Zappa) e Bernardinho (Gabriel Fuentes).

Após conquistar título, Lota acredita que Batista está morto em Nos Tempos do Imperador

Lota tem apenas uma missão na vida: conquistar um título de nobreza, e consegue o que quer. A mulher e o marido encontram múmias em seu quintal, que são muito valiosas para o museu da imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella).

A mãe de Isabel (Giulia Gayoso) e Leopoldina (Bruna Griphao) fica obcecada em conseguir as peças para seu museu. Lota aproveita a oportunidade para fazer uma troca: as múmias pelo título nobre. Comovido pela insistência da esposa, Dom Pedro II concede o título de Barão e Baronesa para Batista e Lota.

Lota passou a ser a Baronesa de Fervedouro. Na vida real, o título nunca existiu. Se trata de um cargo fictício criado para o núcleo cômico da trama.

Desde então, Lota passou a ter aulas de etiqueta com Quinzinho (Augusto Madeira). Porém, tudo não passa de uma armação de seu próprio marido, junto com Quinzinho e Lupita (Roberta Rodrigues).

O dono do Cassino Perequeté seduz a nova baronesa, a pedido do próprio Batista, que quer se ver livre da esposa para poder viver seu caso extraconjugal com Lupita.

Não satisfeito com esse plano, Batista aprontará mais uma para se livrar da esposa. Em cenas previstas para irem ao ar no próximo sábado, 23 de outubro, o novo barão perderá o horário de embarcar em um navio. Para a sua sorte, o navio afunda e Batista é dado como morto. “O navio que o papai estava, afundou. Não sobrou ninguém para contar história! Meu pai morreu!”, dirá Bernardinho.

O caipira aproveita a situação para forjar sua morte e viver em paz com sua amante. Na próxima semana, Lota acreditará que o marido realmente morreu no acidente. No capítulo de terça, a mulher até decide fazer um velório simbólico para o marido.

Que horas passa a novela?

Nos Tempos do Imperador marca a volta das novelas inéditas na Rede Globo. A trama de Alessandro Marson e Thereza Falcão é exibida de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília.

Após a exibição na TV, os capítulos ficam salvos para os assinantes do GloboPlay. Para ter acesso, é necessário ter adquirido um dos planos de assinatura da plataforma de streaming.

Selton Mello, Letícia Sabatella e Mariana Ximenes são alguns dos principais nomes do elenco.