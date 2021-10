Final de Império: o que acontece com a família do comendador

O final de Império é cheio de reviravoltas e tragédias, como a morte de José Alfredo (Alexandre Nero), que é atingido nas costas por um tiro disparado pelo próprio filho. Como muita gente lembra o que acontece com o comendador, já que ele é o grande protagonista da trama de Aguinaldo Silva, que tal recordar o que acontece com os demais integrantes da família Medeiros?

Final de Maria Marta em Império

A imperatriz termina o folhetim sozinha. Depois que José Alfredo morre ela viaja com Maria Clara (Andreia Horta), Cristina (Leandra Leal) e Maria Isis (Marina Rui Barbosa) até o Monte Roraima para espalhar as cinzas do comendador.

Nas cenas finais da novela Império, em que há um salto no tempo de cerca de 8 anos, ela aparece ao lado dos membros da família Medeiros e rodeada pelos netos.

O que acontece com José Pedro?

Depois de sequestrar Cristina e atirar no pai pelas costas, o filho mais velho de Maria Marta e José Alfredo termina a novela vivo, porém atrás das grades. Ele é preso, perde a posição que tinha na Império e deixa para Amanda (Adriana Birolli) a tarefa de criar sozinha a criança que eles tiveram.

Final de João Lucas em Império

Depois da morte do comendador no final da novela Império, quem assume a posição de presidente da empresa da família Medeiros é João Lucas (Daniel Torres), o mais novo dos herdeiros de José Alfredo. Além do cargo de prestígio, ele termina feliz ao lado da esposa Du (Josie Pessoa) e os filhos gêmeos.

Maria Clara

A filha do meio dos donos da Império teve dois romances ao longo da novela, Enrico (Joaquim Lopes) e Vicente (Rafael Cardoso). Mas Maria Clara não termina ao lado de nenhum dos dois, pois ambos acabam casados com outras pessoas no folhetim.

Ao decidir ficar sozinha, ela resolve viajar para fora do Brasil e parte para a Alemanha. No entanto, ela não fica lá por definitivo e nas cenas finais do folhetim, depois do salto no tempo, a moça aparece reunida com a família na mansão dos Medeiros.

Cristina fica com quem no final?

Na reta final de Império, Maria Clara se casaria com Vicente, mas a moça sabia que o chef de cozinha ainda amava Cristina, por isso ela resolve ceder e troca de lugar com a meia irmã. Assim, quem entra na igreja vestida de noiva e troca as alianças com Vicente é a sobrinha de Cora. O casal aparece no capítulo final da novela feliz ao lado de dois filhos.

Fiel escudeiro e amor do comendador

Josué e Maria Isis não fazem parte oficialmente dos Medeiros, mas eles são próximos o suficiente para serem considerados parte da família. Josué (Roberto Birindelli) é crucial para o comendador e salva o fiel amigo da ira de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) e Silviano (Othon Bastos), mas falha ao protegê-lo do próprio filho. Josué então é atingido por uma grande tristeza no final da novela por perder o melhor amigo, mas ele resolve não abandonar os Medeiros e continua prestando seus serviços, desta vez trabalhando para João Lucas.

Já a paixão de José Alfredo vira sócia da Império ao receber uma parte da herança do ricaço. Ela não tem nenhum par romântico no final da novela Império e se aproxima o suficiente dos Medeiros para fazer parte da foto em família das últimas cenas do folhetim.

Leia também – Quem é Mister Ming na novela das nove?