Após ser flagrado com Irene em um motel, Vinícius (Paulo Rocha) tentou fugir de Antônio (Tony Ramos), mas não conseguiu ir longe. O geólogo foi pego na mata pelos homens do fazendeiro, levou um tiro e acabou no rio. Mas será esse o fim da linha para ele? Veja o que vai acontecer com Vinícius em Terra e Paixão!

Vinícius vai sobreviver na novela?

Para a surpresa de muitos, Vinícius vai sobreviver na novela Terra e Paixão, pois será encontrado por Jurecê (Daniel Munduruku) na margem do rio, segundo adiantam os resumos do folhetim de Walcyr Carrasco. O pajé vai levar o geólogo até sua aldeia e por lá ele será atendido por um de seus filhos, que removerá a bala disparada por Antônio.

Vinícius permanecerá sob os cuidados da família do pajé na aldeia e enfim recuperará os sentidos. No entanto, ele não acordará a mesma pessoa de antes, pois terá perdido a memória. Em Nova Primavera, todos estarão pensando que o geólogo está morto, por isso Jurecê chamará Caio (Cauã Reymond) para uma conversa e confidenciará ao rapaz que Vinícius continua vivo.

Caio manterá o personagem de Paulo Rocha na aldeia para tentar esconder a situação e mantê-lo longe dos capangas de seu pai. Enquanto isso, ele tentará usar a confusão e perda da memória do rapaz a seu favor. O herdeiro La Selva irá até Aline (Barbara Reis) para contar que Vinícius está vivo e dirá para a viúva que agora ele pode se tornar um aliado deles na recuperação das terras de Aline.

Durante seu período na aldeia, Vinícius começará a se aproximar de Iraê (Suyane Moreira), filha de Jurecê. Ele desabafará com a garota sobre o medo que tem de descobrir quem é de verdade ao tentar recuperar a memória e tomará um banho de rio com ela.

Esse banho de rio quase colocará tudo a perder, pois ele será visto e Ramiro contará tudo para Antônio, mas o mau-caráter será enganado por Jurecê e por isso acreditará que o homem no rio com Iraê é Marino e não Vinícius, que continuará considerando como morto. Assim, a farsa do geólogo será mantida em segredo por mais algum tempo.

Irene vai sofrer acidente em Terra e Paixão

Irene também passará por maus bocados nos próximos capítulos, além de pensar que o amante está morto, ela será chutada por Antônio, que se divorciará dela e ficará noivo de Agatha, e ainda sofrerá um acidente. Segundo apuração de Daniel César, do Na Telinha, a vilã vai bater o carro, mas não terá o mesmo destino do filho Daniel e sobreviverá.

Ela vai perder a direção do veículo depois que sair atordoada de um jantar especial na casa dos La Selva em que Antônio anunciará seu casamento com Agatha. Após brigar com o fazendeiro e declarar guerra contra ele e Agatha, ela partirá a toda velocidade na estrada com seu carro.

Luigi (Rainer Cadete) ficará preocupado, pois terá medo de que ocorra com ela o mesmo que levou ao fim de Daniel e irá atrás da sogra. Irene baterá em uma árvore para não desviar de um caminhão na contramão e será encontrada por Luigi.

Para sua sorte, ela se recuperará dos ferimentos e poderá começar a planejar sua vingança contra Antônio e Agatha. A mulher enviará um caixão para a rival no dia do casamento do casal, para mandar um aviso macabro para seus inimigos. A esta altura da história, depois de certa resistência inicial, Irene já terá assinado o divórcio e não será mais uma La Selva no papel.

