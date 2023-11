Antônio mata Vinicius após flagra de traição com Irene?

Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Antônio tentará matar o Vinícius após o flagra entre o geólogo e Irene. Irado, o fazendeiro vai armar uma caça contra o rapaz - que até então era seu aliado - e o resultado dessa história não vai ser nada feliz. O

O que vai acontecer com Vinicius em Terra e Paixão?

Na mira de Antonio, Vinicius até conseguirá fugir, mas o fazendeiro vai reunir seus capangas e começará a caçar Vinícius. Eles conseguirão chegar até o rapaz na mata e o ricaço atirará no amante da esposa. Em seguida, ele comemorará o feito e jogará o corpo de Vinícius no rio.

No entanto, Antônio e seus homens não perceberão que Vinícius está vivo, embora muito ferido. O geólogo terá a grande sorte de ser encontrado por Jurecê (Daniel Munduruku) na margem do rio e por isso será levado até a aldeia do pajé. Vinícius passará por uma cirurgia de emergência na terra indígena para a retirada da bala e sobreviverá.

Enquanto isso, Antônio, Irene, Ramiro (Amaury Lorenzo), Kelvin (Diego Martins) e outros pensarão que Vinícius está morto. Quem descobrirá que e o geólogo ainda vive será Caio (Cauã Reymond), que conversará com Jurecê. No entanto, durante a visita, o herdeiro La Selva terá uma surpresa, Vinícius terá perdido a memória.

Vinícius até agora era aliado de Antônio e Irene e fez parte dos planos do casal no roubo das terras de Aline. Com a reviravolta e quase morte do rapaz pelas mãos do fazendeiro, além da perda de memória, é possível que ele mude de lado. Após descobrir sobre a situação do geólogo, Caio tentará esconder que Vinícius ainda está vivo para mantê-lo longe dos capangas de Antônio, mas irá atrás de Aline para revelar que o ex-inimigo pode acabar se tornando um aliado no futuro.

O que acontece com Irene em Terra e Paixão?

Depois que Antônio ver Vinícius na cama com Irene, a personagem de Gloria Pires também vai se dar mal. Antônio vai se divorciar da mulher e a expulsará da mansão em que os La Selva vivem. A mulher tentará dificultar a separação, mas Antônio estará irredutível. Agatha também se divertirá com a situação e aproveitará o momento para soltar seu veneno contra a rival, humilhando-a.

Irene vai negar a primeira proposta de partilha de bens sugerida pelo advogado de Antônio, mas depois o casal chegará a um acordo após Petra (Debora Ozório) retornar para casa e aconselhar os pais. Mesmo com a partida, Irene prometerá se vingar e dirá para Angelina (Inez Viana) que ainda voltará a viver na mansão, o que deixará a governanta com medo dos planos da ex-patroa.

Para completar a humilhação de Irene, depois da separação Antônio vai anunciar seu casamento com Agatha. O dia do casório chegará e Irene não vai deixar a data passar em branco. Ela enviará um caixão de presente para Agatha que será entregue no meio da cerimônia. Embora o presente macabro surpreenda os convidados, Agatha, que tem muito sangue frio, não ficará abalada com as ameaças da inimiga.

Enquanto pensa em um plano para acabar com Antônio e Agatha, Irene também terá outra preocupação, Danielzinho. Ele tentará ficar perto do menino, que não é seu neto de verdade, e vai propor comprar a casa da família de Graça (Agatha Moreira) com a condição que a criança continue no imóvel, para que ela possa ficar próxima dele.

