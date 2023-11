Flagrada em motel, Irene morre na novela Terra e Paixão?

Depois ter sido pega na cama com outro, Irene (Gloria Pires) vai passar pelo inferno com Antônio (Tony Ramos) e será chutada pelo marido. A mãe de Petra acabará ainda mais humilhada quando o fazendeiro aparecer noivo de Agatha (Eliane Giardini).

Antônio vai matar Irene na novela?

Após ser flagrada com Vinícius (Paulo Rocha) em um motel, Irene vai viver um pesadelo. Apesar das ameaças do fazendeiro, a mulher não será morta por Antônio, mas vai perder o amante, o marido e ainda será trocada por Agatha, segundo mostram os resumos da novela Terra e Paixão.

Antônio estará cheio de raiva pela traição, mas não vai atentar contra a vida de Irene. Porém, ele perseguirá Vinícius por uma mata e atirará no geólogo. O fazendeiro jogará o corpo do rapaz no rio e Irene pensará que o amante está morto. No entanto, para a sorte do personagem de Paulo Rocha, ele será encontrado por Jurecê (Daniel Munduruku), que o levará para a aldeia. Assim, a bala será removida do corpo de Vinícius e ele sobreviverá, mas terá pedido completamente a memória.

Caio (Cauã Reymond) vai descobrir que Vinícius está vivo e tentará manter o assunto em segredo para garantir que o rapaz não seja perseguido mais uma vez por Antônio. Enquanto isso, Irene continuará pensando que o amante está morto e Antônio exigirá o divórcio.

A megera vai se recusar a assinar os papéis da separação e também negará o acordo que o advogado do marido vai propor para a divisão de bens. Porém, sua resistência não durará muito tempo. Primeiro, porque Antônio não voltará atrás em sua decisão de se separar e aceitá-la de volta, ela acabará seguindo o conselho de Petra e concordará com uma proposta do ricaço.

Com o dinheiro que conquistará na separação, ela tentará comprar a casa da família de Graça (Agatha Moreira) para poder ficar perto de Danielzinho, filho da loira com Marino (Leandro Lima). Mesmo sabendo que o garoto não tem seu sangue, ela continuará obcecada em ficar próxima da criança, o que deixará Graça chocada.

Raivosa por ter sido exposta e chutada da mansão La Selva, Irene também planejará uma vingança contra Antônio e Agatha, pois além da rival ser a responsável pela revelação de seu caso com Vinícius, ainda fisgará o ricaço logo depois de seu divórcio. Antônio fará um grande anúncio para a cidade para contar que está noivo e vai subir ao altar com Agatha mais uma vez.

Irene ficará enfurecida, é claro, e interferirá na festa de casamento que o casal vai preparar depois do anúncio do noivado. Para causar na cerimônia, no dia do casório Irene mandará um caixão diretamente para Agatha. A ameaça deixará Antônio bravo, mas a mãe de Caio (Cauã Reymond) não se abalará com a situação, já que é uma mulher tão perigosa quanto a rival.

Antônio vai morrer em Terra e Paixão?

Mais uma reviravolta pode tomar conta da novela Terra e Paixão, a possibilidade de Antônio morrer depois de se casar com Agatha, que então ficaria com toda a grana da família La Selva. A teoria tem sido levantada por fãs na web que já perceberam algumas alterações de saúde no personagem de Tony Ramos, que apresentou dificuldade de respirar em alguns capítulos.

Essa teoria pode ser sustentada por dicas que aparecem nos resumos da trama. Nas próximas cenas da trama, Agatha dará um de seus chás para o fazendeiro após o casamento da dupla. Quem acompanha o folhetim sabe que algumas das bebidas da personagem de Eliane Giardini podem ser mortais. Contra Irene, ela usou um paralisante, mas Ruan (Tairone Vale) não teve a mesma sorte e foi envenenado pela vilã.

Se Agatha matar Antônio conseguirá conquistar o seu objetivo de dominar todo o dinheiro do ex-marido. Ao se tornar esposa dele e com Irene fora da jogada após o divórcio, ela é quem determinaria o rumo da família La Selva.

Quem pode acabar interferindo nos planos da megera pode ser o pai de Antônio, interpretado por Lima Duarte, que entrará na trama em breve. A aparição do veterano no folhetim foi confirmada pelo próprio ator no Instagram. Na publicação, ele revelou que o personagem revelará um grande segredo e devolverá as terras de Aline, por enquanto sob o domínio de Antônio.

Leia também - Substituta de Terra e Paixão: veja 2 atores de 1993 voltam para elenco do remake de Renascer