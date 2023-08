Quando estreia a 2ª temporada de Rensga Hits na Globoplay?

Rensga Hits foi um grande sucesso da Globoplay no ano passado e um ano após sua estreia na plataforma streaming, a produção ganha também exibição na TV Globo. Com isso, o público já anseia pelos novos episódios da produção com Alice Wegmann, que está renovada desde a semana de estreia. Quando lança a 2ª temporada de Rensga Hits? Filmagens já começaram!

Quando lança 2ª temporada de Rensga Hits

A próxima temporada de Rensga Hits tem previsão de estrear somente em 2024 e os episódios só começaram a ser gravados no dia 21 de agosto. Como as séries só vão ar quando já estão completas, diferentemente das novelas, que são obras abertas, o público ainda terá uma longa espera.

Entre as novidades do novo ano da série está a entrada de Natália Warth, conhecida por As Five, que ficará com a direção geral no lugar de Leandro Neri, que deixou a produção. A história continuará seguindo os passos de Raíssa e sua trajetória no mundo da música. A mocinha vai ganhar um novo interesse amoroso, segundo apuração da colunista Anna Luiza Santiago, do O Globo, em julho, que ainda não foi revelado.

No elenco, são esperadas algumas participações especiais de cantores sertanejos, como a temporada passada que contou com Naiara Azevedo. Ainda segundo a jornalista Anna Luiza Santiago, os nomes desejados pela produção são Gustavo Mioto, Lauana Prado e Ana Castela, mas tudo dependerá da agenda dos artistas. Por enquanto, está confirmado que Debora Secco - que interpreta a empresária Marlene - continuará na trama e vai se dividir entre as gravações da próxima novela das 6, Elas por Elas, em que interpretará uma das protagonistas da história.

Além de continuar focada na música sertaneja e o quadro musical de centro-oeste, nesta segunda temporada, Rensga Hits não ficará fechada apenas no mundo "caipira". A produção abordará também a música pop e artistas do gênero ganharão espaço na trama, de acordo com apuração que Patrícia Kogut publicou no O Globo em dezembro do ano passado.

No final da primeira temporada, Gláucia (Lorena Comparato), rival de Raíssa, levou a melhor e venceu o prêmio de Hit do Ano no Berrante Music Awards por Desatola, Bandida, canção que pertence a personagem de Alice Wegmann. Sem esperanças de conseguir realizar seu sonho, ela voltou para sua cidade natal, desistindo da vida em Goiânia. Porém, sua situação ganhou um novo rumo quando ela foi convidada por Marlene a se apresentar no festival Goianejo.

Entre os outros desfechos da história de Raíssa na primeira temporada, ela ficou arrasada ao descobrir que Enzzo Gabriel (Maurício Destri) e Thamyres (Jeniffer Dias) ficaram noivos, além de receber a desagradável visita do ex-noivo Rodrigo (Ivan Mendes). Ela ainda lidou com um grave acidente que levou seu pai Roberto Guarariba (Ernani Moraes) ao hospital. O personagem sobreviveu, mas perdeu parte da memória e não reconheceu Raíssa ao ver a filha.

Os episódios da primeira temporada de Rensga Hits foram lançados na Globoplay em agosto de 2022. São oito no total, que podem ser conferidos pelos assinantes da plataforma streaming, de qualquer plano de R$ 14,90 a R$ 89,90.

Assistir a primeira temporada da série na Globo

Quem não conseguiu ver Rensga Hits por não ser assinante da Globoplay agora tem a oportunidade de assistir a produção na TV aberta. O primeiro episódio da série já foi ao ar e os próximos serão exibidos de segunda, terça, quinta e sexta até o dia 1 de setembro, logo após a novela Terra e Paixão e antes da Tela Quente. Os episódios ganham 45 minutos de exibição, já contando com os intervalos.

A trama de Rensga Hits segue a trajetória da aspirante a cantora e compositora Raíssa Medeiros, papel de Wegmann. No começo da história, ela larga o noivo no altar após descobrir uma traição do mau-caráter e parte para Goiânia para tentar realizar seu grande sonho de viver da música.

Depois de mostrar uma de suas composições, ela acaba plagiada e por isso corre atrás do prejuízo e bate de frente com a produtora que acusa de roubá-la. Seu talento começa a aparecer e ela passa a ser disputada entre duas empresas da região. Enquanto tenta se firmar no meio, ela ainda descobre algumas verdades sobre o pai.

