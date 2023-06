Onde assistir Titanic, filme ganhador de 11 Oscars

Obra lançada há 26 anos é um dos maiores sucessos do cinema

Quer ver um dos maiores clássicos do cinema mundial mas não sabe onde assistir Titanic? O filme lançado em 1997 está disponível em apenas uma plataforma de streaming. O longa-metragem é uma das obras mais premiadas do audiovisual e levou Leonardo DiCaprio e Kate Winslet ao estrelato.

Tem o filme do Titanic na Netflix?

Titanic não está disponível na Netflix. O longa-metragem está no catálogo apenas da plataforma de streaming Star+, sendo esta a única maneira de assistir a obra.

É necessário ser assinante do Star+ para ter acesso ao filme. Se você já tem uma das contas pagas, basta acessar a plataforma e procurar pelo título na aba de busca.

Se não, será necessário adquirir um dos planos disponíveis. Não sabe como fazer o cadastro? Siga os passos:

Passo 1: acesse o Star+ pelo navegador de seu smartphone ou computador (https://www.starplus.com/pt-br/);

Passo 2: no canto superior direito, clique em 'acesse o Star+';

Passo 3: escolha o plano de sua preferência. É possível só assinar o Star+, com custo mensal de R$ 40,90 mensais. Também é possível optar por planos que dão acesso ao catálogo do Disney+ e Lionsgate, com preços de R$ 55,90 e R$59,90, respectivamente.

Passo 4: informe seu e-mail, crie uma senha e coloque os dados para o pagamento para concluir a assinatura - a plataforma aceita cartões de crédito.

Passo 5: feito isso, você já pode assistir Titanic buscando pelo título na plataforma.

ASSISTA AO TRAILER DO FILME:

Qual foi o ano em que o Titanic afundou?

O Titanic afundou na noite de 14 de abril de 1912 em sua viagem inaugural, no Oceano Atlântico Norte, cerca de 600 km a sudeste da costa da Terra Nova, no Canadá.

O navio, projetado para ser o mais seguro do mundo, afundou após colidir com um iceberg enquanto realizava o trajeto saindo de Southampton, no Reino Unido, rumo a Nova York, nos Estados Unidos. Mais de 1,5 mil pessoas morreram.

Os destroços do navio só foram encontrados em 1985, mais de setenta anos depois da tragédia, a cerca de 3,8 mil metros de profundidade, onde permanecem até hoje - não é possível tirar os restos da embarcação do mar.

Além da grande profundidade onde os restos do navio se encontram, o Titanic não resistiria à remoção e se desmancharia. A corrosão causada pela água fará com o que os destroços do navio desapareçam daqui há alguns anos.

Jack e Rose existiram na vida real?

Jack e Rose, interpretados por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, são personagens fictícios criados para o filme. O romance dos mocinhos nunca existiu na vida real.

No entanto, a personagem Rose Dawson foi inspirada em Beatrice Wood, uma mulher de classe privilegiada e que costumava viajar pelo mundo, mas que nunca esteve à bordo do Titanic.

Wood, que morreu em 1998, foi uma ceramista norte-americana de sucesso. Ao longo de sua vida, publicou dois livros, "O Anjo que Vestia Meias Pretas" (1982) e "I Schock Myself" (1985).

A biografia de Beatrice inspirou o diretor James Cameron na criação da personagem Rose. O cineasta queria que a mocinha tivesse uma mãe controladora e se rebelasse, assim como a ceramista que contrariou a família para seguir o caminho das artes.

Há alguns outros mitos em relação ao Titanic. Muitas pessoas acreditam que o capitão da embarcação teria mesmo dito que "nem mesmo Deus poderia afundar o navio", o que não ocorreu segundo Richard Howells, especialista do Kings College de Londres.

O Titanic também não afundou na vertical como é mostrada em uma das cenas mais icônicas do filme, no qual os personagens se seguram na proa. De fato haviam menos botes salva-vidas do que o número de passageiros, fazendo com que muitos morressem de hipotermia devido à temperatura da água.

