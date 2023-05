Quando A Pequena Sereia será lançado no Disney Plus?

Quando A Pequena Sereia será lançado no Disney Plus?

Disponível nos cinemas a partir de 25 de maio, os fãs da história de Ariel já querem saber quando A Pequena Sereia será lançada no Disney Plus. Os live-actions entram para o catálogo da plataforma após o fim da exibição nas telonas de todo o país.

A Pequena Sereia vai passar no Disney+?

Ainda não há previsão oficial para que A Pequena Sereia entre no catálogo do Disney+, mas é possível que o título entre chegue na plataforma de streaming em julho se levarmos em consideração outros lançamentos.

O filme ‘Cruella’, por exemplo, foi lançado simultaneamente nos cinemas e no streaming em 27 de maio de 2021, mas só foi disponibilizado sem custos para os assinantes da plataforma em julho do mesmo ano.

Já Avatar: O Caminho da Água (2022) demorou seis meses para ser incluído no catálogo e tem lançamento previsto apenas para 7 de junho – o filme chegou aos cinemas em dezembro do ano passado.

Vale lembrar que são previsões com base em antigos lançamentos. É possível que o live-action seja disponibilizado antes ou depois do tempo médio. O anúncio oficial deve ser feito pela plataforma de streaming nos próximos meses.

Enquanto o filme não chega, os assinantes podem assistir outros live-actions que já estão disponíveis como Pinóquio (2022), A Dama e o Vagabundo (2019), Dumbo (2019), Alice no País das Maravilhas (2010), Aladdin (2019), Malévola (2014), O Rei Leão (2019), Mulan (2020), Cruella (2021), A Bela e a Fera (2017) e mais.

A Pequena Sereia é mais um live-action da Disney+ que vem transformando seus desenhos animados mais famosos em filmes. No remake do clássico de 1989, Ariel (Halle Bailey), uma jovem sereia com sede de aventura, deseja descobrir o mundo além do fundo do mar. A curiosidade da criatura mística pela vida dos humanos é reprimida pelo seu pai, o Rei Tritão (Javier Bardem), o que não a impede de subir até a superfície.

Em uma dessas subidas até terra firme, Ariel resgata e se apaixona pelo arrojado Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), vítima de um naufrágio.

Ariel pede para que Úrsula (Melissa McCarthy) lhe dê pernas, para que ela possa encontrá-lo, em troca de sua voz. No entanto, os desafios em terra firme e os conflitos com sua família serão maiores do que ela imagina.

A Pequena Sereia é dirigido por Rob Marshall e estrelado por Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem, Jude Akuwudike, Noma Dumezweni, Lorena Andrea e Kajsa Mohammar.

Assista ao trailer:

Qual o valor da assinatura do Disney Plus?

O Disney+ disponibiliza diferentes planos de assinatura. O pagamento pode ser feito com cartão de débito, cartão de crédito, PayPal e Mercado Pago.

Os preços começam em R$33,90 por mês, no plano mais simples, ou R$ 279,90 à vista para pagamento anual. Também é possível optar pelo combo Disney Plus e Star+, que sai por R$ 55,90 ao mês, ou os dois streamings e mais o Lionsgate+, sob custo de R$ 59,90 por mês. Para assinar, siga os passos:

Passo 1: acesse o Disney+ no navegador de seu smartphone ou computador (https://www.disneyplus.com/pt-br).

Passo 2: selecione qual opção é a mais viável para o seu bolso. Se quiser ter acesso apenas ao catálogo da Disney, clique em ‘Assinar somente o Disney+’ na página inicial;

Passo 3: digite o seu e-mail no campo indicado e clique em ‘continuar’. Em seguida, crie uma senha para a sua conta;

Passo 4: o contrato de assinatura será disponibilizado. Clique em ‘concordar e continuar’;

Passo 5: opte pelo plano mensal ou anual. Em seguida, insira a forma de pagamento optando entre cartões, Paypall ou Mercado Livre. Concluída essa etapa, clique em ‘concordar e assinar’ para concluir a assinatura. Você já poderá assistir a todo o catálogo da plataforma.

