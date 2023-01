4 formas de assistir Todo mundo Odeia o Chris em 2023 online

Confira as opções para assistir Todo Mundo Odeia o Chris no Brasil - Foto: Reprodução/CBS Paramount Network Television

A série Todo Mundo Odeia o Chris é um sucesso no Brasil e é exibida nas manhãs de domingo pela Record TV. Mas outra boa notícia é que os amantes da história podem assistir ao seriado online na HBO Max, Globoplay, Amazon Prime Video e Paramount+. Veja como ter acesso à transmissão online.

Qual a história da série Everbody Hates Chris?

Chris é um adolescente que cresceu como o mais velho de três filhos no Brooklyn, Nova York, no início dos anos 1980. Levado para um novo bairro e levado de ônibus para uma escola secundária predominantemente branca a duas horas de distância por seus pais rígidos e trabalhadores, Chris luta para encontrar seu lugar enquanto mantém seus irmãos na linha em casa e supera os desafios do ensino fundamental.

Assistir Todo Mundo Odeia o Chris online

A série Todo Mundo Odeia o Chris está em quatro plataformas brasileiras, a HBO Max, a Globoplay, a Amazon Prime Video e a Paramount+. Todas elas são pagas, por isso, é necessário conferir os benefícios de cada uma e escolher o valor que melhor se encaixa no seu bolso.

HBO Max - Todo mundo Odeia o Chris online em 2023

A HBO Max tem a série completa e conta com todos os 22 episódios de cada uma das quatro temporadas da atração. O serviço oferece pacotes mensais e também anuais e tem filmes, séries, realities e conteúdo de esportes no catálogo. Atualmente, os pacotes disponíveis no site são:

R$ 19,90 ao mês para apenas versão mobile

R$ 27,90 ao mês para celular, computador, televisão ou outros dispositivos

R$ 54,90 pelo pacote de três meses da versão mobile

R$ 74,90 pelo pacote de três meses que dá direito a acessar sua conta de qualquer dispositivo

R$ 169,90 na assinatura anual mobile

R$ 239,90 na assinatura anual multitelas

Globoplay - Todo mundo Odeia o Chris online em 2023

A série também está completa no catálogo da Globoplay, que além de séries, novelas, realities e jogos, também tem diversas novelas do acervo da TV Globo. A Globoplay oferece diversos pacotes e combos com diversos benefícios diferentes, mas se você não puder pagar, apenas um pacote básico do streaming já basta para assistir Todo Mundo Odeia o Chris. Os planos disponíveis no momento são:

R$ 24,90 ao mês (apenas Globoplay)

12x de R$ 14,90 (anual Globoplay)

12x de R$ 24,90 (plano de dois anos apenas Globoplay)

R$ 49,90 ao mês (Globoplay + Canais ao vivo)

12x de R$ 42,90 (anual Globoplay + Canais ao vivo)

R$ 43,90 ao mês (Globoplay + Disney+)

12x de R$ 37,90 (anual Globoplay + Canais ao vivo)

R$ 49,90 ao mês (Globoplay + Telecine)

12x de R$ 37,90 (anual Globoplay + Telecine)

R$ 35,80 ao mês (Globoplay + Lionsgate+)

R$ 69,90 ao mês (Globoplay + Premiere)

12x de R$ 39,90 (anual Globoplay + Premiere)

Amazon Prime Video - Todo mundo Odeia o Chris online em 2023

A Amazon Prime Video também tem a série completa em seu catálogo. A diferença entre este e os outros streamings é que há menos opções de planos. A plataforma de Jeff Bezos tem apenas duas opções, uma para quem prefere assinar mensalmente e outra para quem opta pelo plano anual:

Plano mensal: R$ 14,90

Plano anual: R$ 119,00

Paramount+ - Todo mundo Odeia o Chris online em 2023

Por último, outro lugar em que você pode assistir Todo Mundo Odeia o Chris online é no catálogo do Paramount+. Você duas opções para assistir a série pela Paramount+, a primeira delas é contratando o serviço pela própria plataforma .Já a outra é que você pode assinar o streaming por meio da Amaozn Prime Video.

Se não quiser instalar o aplicativo da Paramount+ no seu celular ou computador, é só ir na aba de "canais" da Amazon Prime Video e assinar por lá, você consegue assistir todo o conteúdo de séries, filmes, documentários e realities do streaming como sem precisar abrir a Paramount+ de fato. As opções de valores são:

R$ 19,90 ao mês (diretamente na Paramount+)

R$ 19,90 ao mês (assinando pela Amazon Prime Video)

Tyler James Williams está em nova série de comédia

Para quem é fã do intérprete de Chris Rock nas telinhas, depois de assistir Todo Mundo Odeia o Chris, pode escolher maratonar Abbott Elementary, nova série de comédia do ator Tyler James Williams. A produção está disponível no catálogo do streaming Star+.

Por lá, estão os 13 episódios da primeira temporada, que conquistou três categorias no Emmy 2022, o "Oscar da TV". A série foi campeã de melhor roteiro em série de comédia, melhor atriz coadjuvante em série de comédia e melhor elenco de série de comédia. A segunda temporada está exibição nos Estados Unidos e ainda não ganhou data de estreia no Brasil.

A produção segue os passos de professores em uma escola público dos Estados Unidos. Tyler interpreta Gregory Eddie, professor substituto que acaba se afeiçoando a instituição, os alunos e também os colegas de trabalho, em especial a jovem professora Janine (Quinta Brunson).

