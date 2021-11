Onde Dom Pedro II foi enterrado? Conheça a história

Dom Pedro II morreu no exílio e foi sepultado na Europa, local em que seu corpo permaneceu por um longo tempo. Anos depois os restos mortais do último imperador do Brasil puderam retornar ao país de origem. Saiba onde foi enterrado Dom Pedro II.

Onde Dom Pedro II foi enterrado?

Hoje, os restos mortais de Dom Pedro II estão na Catedral São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, Rio de Janeiro, no Mausoléu Imperial. Local em que também estão sepultados a imperatriz Teresa Cristina, princesa Isabel e o Conde D’Eu.

Antes disso, Dom Pedro II foi enterrado na Europa. Apesar de morrer em Paris, na França, o corpo do nobre foi levado para Portugal e sepultado no Panteão dos Bragança, localizado em Lisboa, capital do país. O corpo permaneceu lá de 1889 a 1922, quando foi feito um translado dos restos mortais do imperador para o Brasil.

A família imperial deixou o país depois da proclamação da república, quando eles foram expulsos. Apenas em 1920, com o então presidente Epitácio Pessoa, o banimento da família imperial foi revogada, por isso demorou mais de 3 décadas para que os restos mortais de Dom Pedro II fossem enterrados por aqui.

Como visitar

De acordo com o site da prefeitura de Petrópolis, o local em que Dom Pedro II e alguns membros de sua família estão enterrados é aberto para a visitação do público.

A Catedral de São Pedro de Alcântara está localizada na Rua São Pedro de Alcântara, número 60, Centro, no cep 25685-300. A visitação é aberta de terça a sábado, das 09h às 17h, e aos domingos de 13h às 17h. A entrada é gratuita.

Museu Imperial

Se visitar Petrópolis para ver onde Dom Pedro II está enterrado, você também pode passar pelo Museu Imperial, também conhecido como Palácio Imperial. O local possui um acervo com mais de 300 mil itens referentes ao império brasileiro, principalmente o Segundo Reinado, época em que o filho de Dom Pedro I esteve no poder.

O museu está localizado na Rua da Imperatriz, 220, Centro de Petrópolis, cep 25610-320. A área externa do palácio é aberta gratuitamente para o público, os ingressos para a parte interna custam: R$ 10,00 a inteira e R$ R$ 5,00 a meia entrada.

Funcionamento do Palácio de terça a sábado, das 10h às 16h, e 8h às 17h os jardins.

