Onde foi gravada a novela Terra e Paixão?

Nova trama de Walcyr Carrasco se passa no Mato Grosso do Sul

Assim como em Pantanal, Terra e Paixão está sendo gravada em Mato Grosso do Sul, em dois municípios distintos. A trama se passará na cidade fictícia de Nova Primavera, mostrando os cenários e paisagens da região. Os atores protagonistas já viajaram para o local para gravar cenas da novela, que estreia em 8 de maio.

Novela Terra e Paixão é gravada em Mato Grosso do Sul

Nova novela das nove, Terra e Paixão tem cenas gravadas nas fazendas de Dourados e Deodápolis, duas cidades importantes para o agronegócio em Mato Grosso do Sul. Uma das propriedades utilizadas para as gravações é a fazenda Annalu, em Deodápolis.

Dourados está localizada no sul do estado e conta com um pouco mais de 290 mil habitantes, de acordo com dados de 2018 do IBGE. Segundo informado no site da Prefeitura, o município destaca-se pela produção de grãos de soja e milho, e também pela pecuária com a criação de bovinos, além da produção de aves, ovos e mel de abelha. É considerada a segunda maior cidade mato-grossense, atrás apenas de Campo Grande em densidade demográfica, além de manter um patrimônio histórico cultural com museus e monumentos que atraem turistas.

Já Deodápolis é uma cidade pequena que tem apenas 12 mil habitantes, mas também é um importante município para a produção agrícola e pecuária de Mato Grosso do Sul. O nome da cidade foi dado em homenagem a Deodato Leonardo da Silva, um dos pioneiros da região.

De acordo com reportagem do G1, os atores estiveram na região em fevereiro para as gravações da novela. O trio de protagonistas, Cauã Reymond, Barbara Reis, Johnny Massaro, além dos demais atores do núcleo principal como Tony Ramos, Glória Pires e Paulo Lessa são alguns dos artistas que estiveram por lá. Os globais foram recebidos com o tereré, bebida típica sul-mato-grossense feita a base de erva-mate fina e água gelada.

Além das gravações externas, a maior parte da novela é gravada na cidade cinematográfica construída nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

A cidade fictícia terá algumas paradas obrigatórias na trama, como o bar de Cândida, personagem de Susana Vieira. Este será o espaço dançante da cidade e ponto de encontro dos moradores para fofocas, shows de sertanejo, entre outros momentos.

Além disso, Nova Primavera também abriga a pousada de Lucinda (Débora Falabella) e Andrade (Ângelo Antônio). A personagem de Falabella é gerente da cooperativa da cidade e ajuda o marido a cuidar do estabelecimento, além de contar também com a colaboração da irmã Anely (Tata Werneck) no sustento da família.

Bastante ativa, além de trabalhar para ajudar a administrar a pousada do cunhado e da irmã, Anely é também freelancer na butique da cidade, propriedade de Graça (Agatha Moreira). A moça é uma megera que tentará enganar Daniel (Johnny Massaro), filho do fazendeiro Antonio (Tony Ramos), com uma falsa gravidez para que ele se case com ela.

Tadeu (Claudio Gabriel), pai de Graça, também será um nome conhecido em Nova Primavera. O personagem é um homem rico e bem-sucedido do mundo do agronegócio.

Qual a história da próxima novela das 9?

A novela Terra e Paixão, trama escrita por Carrasco se passa na cidade fictícia de Nova Primavera, no Mato Grosso do Sul, onde os personagens principais vão cravar uma disputa por terras. A história começa quando o poderoso Antônio de La Selva (Tony Ramos) quer tomar as terras de Aline (Bárbara Reis) pois nelas há água.

Sem conseguir o que deseja, o vilão ordenará que as terras sejam invadidas - o conflito resultará na morte do marido de Aline. Para dar continuidade ao legado de seu falecido esposo, a protagonista decide deixar a carreira como professora para trás e se torna produtora agrícola, mas sem nenhuma experiência na área.

Ao longo da trama, Aline conhece Caio (Cauã Reymond) e Daniel (Johnny Massaro), filhos de Antônio, e ambos se apaixonam por ela sem saber que se trata da mesma mulher.

Os irmãos também estão em meio a uma disputa pela sucessão de Antônio, incentivada pela irmã de Irene (Glória Pires). Já que Caio é filho do poderoso do primeiro casamento, a megera quer que seu filho Daniel fique com a maior parte dos negócios.

Irene e Antônio também são pais de Petra, uma jovem viciada em remédios que será incentivada pelo namorado a entrar na briga pelo poder e dinheiro.

Anterior 1 De 5 Próximo

Quem está no elenco de Terra e Paixão?

Atores e seus respectivos personagens na nova novela das 9 da TV Globo.

Barbara Reis é Aline

Cauã Reymond é Caio

Johnny Massaro é Daniel

Agatha Moreira é Graça

Tony Ramos é Antônio La Selva

Gloria Pires é Irene

Paulo Lessa é Jonatas

Débora Falabella é Lucinda

Débora Ozório é Petra

Rainer Cadete é Luigi

Renata Gaspar é Mara

Leandro Lima é Marino Guerra

Camilla Damião é Menah

Jonathan Azevedo é Odilon Pires

Ângelo Antônio é Andrade Amorim

Charles Fricks é Ademir La Selva

Susana Vieira é Cândida Ferreira

Tata Werneck é Anely do Carmo

Inez Viana é Angelina

Letícia Laranja é Flor da Conceição

Flavio Bauraqui é Gentil

Leona Cavalli é Gladys

Natália Dal Molin é Graciara

Daniel Mundukuru é Jurecê Guató

Tatiana Tibúrcio é Jussara Barroso

Valéria Barcellos é Luana Shine

Terra e Paixão estreia em 8 de maio, na faixa das 21h30, na Globo. A trama irá ao ar de segunda e sábado, e todos os capítulos ficarão salvos no Globoplay após a exibição na TV.

VEJA TAMBÉM

Trilha sonora de Terra e Paixão