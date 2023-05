Trilha sonora de Terra e Paixão: músicas da nova novela das 9

Folhetim conta com hits do sertanejo

A trilha sonora de Terra e Paixão, nova novela da Globo, está repleta de sucessos. A faixa "Sinônimos", de Chitãozinho & Xororó, ganha uma nova versão na voz da dupla com participação da jovem cantora Ana Castela. Faixas de Jorge e Mateus, Luan Santana e Luísa Sonza também estão presentes. A lista completa ainda não foi divulgada pela Globo, que liberou apenas alguns títulos até agora.

Sinônimos é tema de abertura da trilha sonora de Terra e Paixão

Usada nas chamadas de apresentação da novela, o clássico "Sinônimos" é a música escolhida para a abertura da trama. A faixa lançada originalmente em 2004 pela dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó foi regravada para o folhetim, agora com participação de Ana Castela, conhecida pelo hit "Pipoco".

A música é um dos maiores sucessos do sertanejo no país e já foi usada em outras novelas da Globo. A versão original foi gravada pela dupla em parceria com Zé Ramalho.

Luan Santana e Luísa Sonza embalam triângulo amoroso

O triângulo amoroso formado por Caio (Cauã Reymond), Aline (Bárbara Reis) e Daniel (Johnny Massaro) terá como tema a faixa "Coração Cigano", de Luan Santana e Luísa Sonza.

A música foi lançada em agosto do ano passado pelo cantor em parceria com a loira. A novidade foi compartilhada pelo próprio Luan em sua página no Instagram: "Spoiler pra vocês! Vai ter ‘Coração Cigano’ na nova novela da TV Globo. Claro, uma novela gravada no Mato Grosso do Sul, com personagens tão fortes, merecia uma música forte também."

Tem que Sorrir - Trilha sonora de Terra e Paixão

A Globo também já divulgou que a faixa "Tem que Sorrir", de Jorge e Mateus, também estará presente na novela. A trilha sonora de Terra e Paixão terá vários hits do sertanejo.

A faixa foi lançada pela dupla em 2021 como parte do álbum Tudo Em Paz e soma mais de 37 milhões de visualizações no YouTube.

Knocking On Heaven's Door, de Bob Dylan

A trilha sonora de Terra e Paixão também traz sucessos internacionais. Uma das músicas que estarão presentes na novela é o hit "Knocking On Heaven's Door", do cantor americano Bob Dylan. A faixa também foi lançada pelo grupo de rock Gusn n' Roses.

Noturno (Coração Alado) de Fagner

Voltando ao sertanejo raiz, a faixa "Noturno (Coração Alado)" na voz do cantor sertanejo Fagner também embalará a história dos personagens criados por Walcyr Carrasco. Lançada em 1979, a faixa faz parte do álbum "Beleza" do cantor, e já ganhou outra versão ao lado de Zé Ramalho.

Te Amo Demais, de Marília Mendonça - Trilha sonora de Terra e Paixão

A rainha da sofrência também estará presente na trilha sonora de Terra e Paixão! A faixa "Te Amo Demais", de Marília Mendonça, será tema da personagem Aline, interpretada por Bárbara Reis.

A canção foi lançada em 2022 como parte do álbum "Decretos Reis", disponibilizado pela família da cantora após a morte da artista. No YouTube, já são mais de 79 milhões de visualizações.

Quando estreia a nova novela das 9?

Terra e Paixão estreia em 8 de maio, segunda-feira. O folhetim é de autoria de Walcyr Carrasco e chega para substituir Travessia, que terminou na última sexta.

A trama terá temática rural, mostrando uma disputa por terras entre Aline e o poderoso Antônio de La Selva (Tony Ramos). No entanto, a protagonista se envolverá com Caio e Daniel, ambos filhos do homem que ela tanto despreza.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília. Também estão no elenco Glória Pires, Débora Ozório, Suzana Vieira, Agatha Moreira e mais.