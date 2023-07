Oppenheimer fica em cartaz até quando no cinema?

Estrelado por Cillian Murphy e dirigido por Christopher Nolan, o filme sobre o físico J. Robert Oppenheimer estreou no Brasil no dia 20 de julho e tem dividido as salas de cinema com Barbie, outro sucesso arrasa quarteirão. Aos que ainda não conseguiram conferir a produção da Universal nas telonas, a dúvida do momento é até quando Oppenheimer vai ficar no cinema?

Quando Oppenheimer sai do cinema?

Não há um tempo máximo obrigatório para que um filme Oppenheimer fique no cinema, porém, em média uma produção se mantém em cartaz quatro semanas, sendo 2 semanas o mínimo de tempo de exibição, segundo dados do site espanhol El Output.

O que determina se o longa sai de cartaz ou continua por mais algumas semanas é a demanda, o número de salas disponíveis nos cinemas que estão exibindo a produção e também quantidade de estreias que estão programadas para chegar nas telonas em seguida. Ou seja, se um cinema é grande e tem por exemplo 20 salas, é possível deixar que uma estreia do mês anterior continue em cartaz mesmo com novas estreias. Já um estabelecimento pequeno, de 5 salas a 10 salas, precisa liberar espaço para as novas produções que chegam todos os meses às telonas.

Dividindo estreia com Barbie, um verdadeiro fenômeno de bilheteria, Oppenheimer também tem se saído bem e mostrado uma boa procura do público. De acordo com números da Variety, em menos de duas semanas completas em cartaz, Oppenheimer fez 400 milhões de dólares na bilheteria mundial, contra 750 milhões de dólares de Barbie.

Apesar de Oppenheimer estar abaixo dos números de Barbie, o que já era esperado, é possível perceber que o filme está indo muito bem. Para se ter uma noção de comparação, outro blockbuster famoso e com um grande astro como protagonista, Missão: Impossível 7 – Acerto De Contas Parte 1, estreou uma semana antes de Barbie e o filme de Christopher Nolan e conquistou 448 milhões mundialmente até agora, apenas um pouco a mais que Oppenheimer, que está há menos tempo nas telonas.

Além da demanda, que até agora tem se mostrado alta, outra vantagem para Oppenheimer conseguir mais algum tempo nas telas é que agosto não contará com grandes estreias logo no começo do mês, o que dará mais fôlego ao filme. Algumas das produções mais aguardadas, como Besouro Azul, A Chamada, As Tartarugas Ninja e Fale Comigo só estreiam a partir da segunda quinzena do mês.

Oppenheimer tem cena pós-crédito?

O filme Oppenheimer não tem cena pós-crédito, então após as três horas de longa-metragem você pode sair tranquilamente do cinema. A produção é baseada em fatos e traz a história do físico J. Robert Oppenheimer (papel de Cillian Murphy), que ficou conhecimento mundialmente na década de 1940 como o "pai da bomba atômica".

O longa mostra o começo da carreira acadêmica de Oppenheimer até sua chegada ao Projeto Manhattan, iniciativa norte-americana para construir a bomba atômica antes dos nazistas. O físico liderou o projeto, reunindo alguns dos nomes mais brilhantes da ciência mundial. Além disso, a produção mostra as consequências da situação e que aconteceu com o físico depois de ganhar reconhecimento mundial por seu trabalho, assim como alguns poderosos que irritou durante o caminho.

Além de Cillian Murphy, se destacam também no elenco o ator Robert Downey Jr, que vive o empresário Lewis Strauss, Matt Damon, que interpreta o general Leslie Groves, Emily Blunt, que vive Kitty, esposa do físico, Florence Pugh, que é Jean, outro romance do protagonista, Ben Safdie, que interpreta o físico Edward Teller, Tom Conti, que dá vida a Albert Einstein, além de outros grandes nomes, como David Dastmalchian, Kenneth Branagh, Jason Clarke, Kenneth Branagh, entre outros.

Ainda não viu no cinema? Assista ao trailer: