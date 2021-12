Pai de Rafael Vitti chama atenção por semelhança com o ator

Quem está assistindo a reprise da novela O Cravo e a Rosa vai relembrar o papel do pai de Rafael Vitti, João, na trama. A semelhança entre os dois é o que mais chama a atenção dos espectadores, que sempre fazem comentários nas redes sociais sobre o assunto.

Quem é o pai de Rafael Vitti?

João Vitti tem 54 anos e atua em novelas desde 1989, quando estreou no SBT em Brasileiras e Brasileiros (1990). Depois, o ator seguiu para a Globo, onde trabalhou em novelas como De Corpo e Alma (1993), Éramos Seis (1994), O Cravo e a Rosa (2000).

Ele também passou alguns anos na Record. João pode ser assistido em Essas Mulheres (2005), Alta Estação (2006), Vidas em Jogo (2011), Rebelde (2012) e Milagres de Jesus (2014). Em 2015, ele retornou à Globo para atuar em Malhação Sonhos, mesma temporada que deixou seu filho Rafael famoso. O último trabalho de João na TV foi em 2020 no seriado Detetives do Prédio Azul, série produzida pela Conspiração Filmes e exibida pela Globo.

Além de Rafael, ele é pai do também ator Francisco Vitti. Os dois são frutos do casamento de João com a atriz Valéria Alencar. O marido de Tatá Werneck sempre posta cliques ao lado do pai nas redes sociais, que sempre chocam os seguidores com tamanha semelhança.

Agora que João está de volta na TV, os internautas voltaram a comentar o assunto. “O pai do rafa vitti 🗣🗣 cara de um fucinho do outro #OCravoEARosa”, escreveu uma espectadora. “O Rafa Vitti é idêntico ao pai dele e a Clara Maria é a cara do Rafa. Dark foi longe demais já”, postou outro usuário.

Quem é o personagem de João em O Cravo e a Rosa?

Em O Cravo e a Rosa, o ator interpreta Serafim, um jornalista carioca que compra a Revista Feminina. O personagem se une a Joaquim (Carlos Vereza), que tem como objetivo de vida se vingar de Petruchio (Eduardo Moscovis).

Serafim decide conquistar Catarina (Adriana Esteves), mas ele só está interessado no dinheiro dela. Sabendo que a jovem é uma mulher a frente de seu tempo e com ideias feministas, ele finge ser um homem liberal e gentil.