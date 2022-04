PANTANAL: Maria Bruaca e Levi ficam, mas mulher terá outro amante

Esposa de Tenório se vingará do marido vivendo romances com outros peões

A história de Maria Bruaca está prestes a dar uma grande virada na novela Pantanal. Em breve, a dona de casa descobrirá que Tenório mantém uma segunda família em São Paulo e se envolverá com dois peões para dar o troco no marido. Maria Bruaca terá um caso com Levi e depois com Alcides.

Maria Bruaca e Levi ficam juntos?

Maria Bruaca e Levi terão um breve envolvimento na novela Pantanal, mas não ficam juntos. Depois de descobrir a traição do marido, a mãe de Guta (Julia Dalavia) descontará as suas frustrações sexuais primeiro em Levi – em seu casamento, a dona de casa é constantemente menosprezada pelo vilão, que a rejeita mesmo quando ela o procura.

Nesta versão da trama, será criado um novo fetiche para Levi: ele ficará encantado pelos pés de Maria Bruaca, o que não aconteceu no folhetim de 1990.

O detalhe foi revelado em entrevista do ator à jornalista Patrícia Kogout, do jornal O Globo: “A gente estava gravando, e surgiu uma história do Levi elogiando o pé da Maria. A direção gostou, e o personagem ganhou esse fetiche por pés. Foi algo natural, porque o pé da Isabel é realmente muito bonito”.

Levi é um dos vilões da história. O peão da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) tem traços tóxicos, além de ser machista e homofóbico – ele é um dos personagens que chama Jove (Jesuíta Barbosa) de ‘florzô’, devido ao jeito delicado do rapaz.

Ainda não se sabe como o envolvimento entre Maria e Levi acontecerá no remake. Na versão original da novela, ele tenta agarrar a esposa de Tenório à força. O peão também ficará interessado em Muda (Bella Campos), o que despertará a fúria de Tibério (Guito). O personagem irá mostrar seus traços de vilania ao ameaçar matar a amiga de Juma (Alanis Guillen), mas terminará em um embate com o outro peão que resultará em sua morte.

Bruaca mantém caso com Alcides

O verdadeiro amante de Maria Bruaca será Alcides. O peão estava interessado em Guta em um primeiro momento, mas viverá um caso com a mãe dela.

Bruaca projetará todas as suas fantasias sexuais no peão; já ele se envolverá com a mulher para se vingar do patrão, que sempre lhe trata com desprezo. Os dois vão manter o caso até serem descobertos por Tenório.

Quando o crápula fica sabendo sobre o romance entre a esposa e seu funcionário, ele decide cortar o órgão genital de Alcides – em 1990, essa foi uma das cenas mais polêmicas e comentadas de todo o folhetim. Espera-se que o autor Bruno Luperi mantenha o desfecho do remake.

Mesmo castrado, Alcides não desiste de ficar com Maria Bruaca, o que desperta ainda mais a fúria de Tenório. O crápula armará um plano para assiná-lo, mas quem terminará morto será o próprio vilão.

Depois da morte de Tenório, Bruaca e Alcides ficam livres para viverem o amor que sentem um pelo outro. Os dois terminam a novela juntos.

