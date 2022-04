Pão-Pão, Beijo-Beijo no Viva: quando estreia a reprise em 2022

Os fãs das reprises do canal Viva ganharão uma nova atração na programação do canal em breve. A partir do mês de maio, Pão-Pão, Beijo-Beijo estará no Viva, de domingo a domingo nas telinhas. O folhetim de 1983 foi escrito por Walther Negrão e foi ao ar na faixa das 18h10 na Globo.

Quando estreia a Pão-Pão, Beijo-Beijo no canal Viva?

Pão-Pão, Beijo-Beijo no Viva estreia no dia 16 de maio de 2022, uma segunda-feira, a informação já foi confirmada pela emissora, por isso é improvável que aconteçam alterações de datas até lá. O folhetim estrelado por Cláudio Marzo vai substituir Amor com Amor se Paga, que está na programação do canal desde 15 de novembro de 2021.

A direção geral da obra de Walther Negrão ficou nas mãos de Gonzaga Blota e o folhetim foi originalmente ao ar durante o ano de 1983. Em março de 2022, o folhetim completou aniversário de 39 anos desde sua estreia nas telinhas da Globo.

Além de Pão-Pão, Beijo- Beijo, outra novela que ganhará substituta na programação do Viva é Páginas da Vida. O folhetim estrelado por Regina Duarte, Fernanda Vasconcellos e Lilia Cabral vai ser finalizado em julho. A partir daí, o canal exibirá Caminhos das Índicas, de Gloria Perez.

Que horas vai passar Pão-Pão, Beijo-Beijo no Viva?

Pão-Pão, Beijo-Beijo vai passar no Viva em duas faixas de horários, às 14h15 e 00h30 de segunda a sábado. Para não ficar confuso, o mesmo capítulo é exibido nos dois horários, primeiro no período da tarde e depois em uma reprise após a meia-noite.

Aos domingos, serão reprisados todos os capítulos que foram ao ar durante a semana de uma vez, a exibição é com um episódio atrás do outro e começa às 23h30, seguindo até a madrugada de segunda-feira. A maratona é finalizada por volta das 04h00.

Sinopse da novela que vai substituir Amor com Amor se Paga

O ponto de partida de Pão-Pão, Beijo-Beijo, que estreia em maio no Viva, é um acidente de trânsito no Rio de Janeiro. Três pessoas se envolvem no acidente, Ciro (Claudio Marzo), motorista de ônibus, Soró (Arnaud Rodrigues), um imigrante nordestino que trabalha com uma carroça, e Bruna (Elizabeth Savala), uma mulher rica.

Por conta da confusão, Soró e Ciro são despedidos, mas conseguem uma chance de serem recompensados pelo prejuízos ao serem contratados por Bruna, que tem uma família endinheirada, dona de uma rede de cantinas italianas.

Quantos capítulos tem Pão-Pão, Beijo-Beijo

No total, foram exibidos 165 capítulos de Pão-Pão, Beijo-Beijo em sua versão original. O folhetim ficou no ar de 28 de março a 8 de outubro de 1983 na Globo. A reprise do Viva pode contar com um número maior ou menor de capítulos, pois com a reexibição o canal tem o direito de cortar trechos do folhetim ou exibir capítulos que são menores que os originais, o que tem a possibilidade de estender o tempo da novela no ar.

Leia também

Novelas do Viva em abril 2022: programação do mês

Em que ano passou a novela O Beijo do Vampiro? Trama está no Viva