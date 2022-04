Novelas do Viva em abril 2022: programação do mês

O Beijo do Vampiro, Páginas da Vida, Malhação entre outras são as novelas do Viva em abril de 2022. O canal não vai trazer nenhuma novidade para sua programação durante o mês de abril, mas está cheio de reprises de diferentes gêneros para agradar o público.

O Beijo do Vampiro está entre as novelas do Viva em abril de 2022

O Beijo do Vampiro vai ao ar no canal Viva a partir das 12h40 de segunda a sábado. Os capítulos exibidos durante a semana são reprisados no domingo, a partir das 08h00. O folhetim retornou às telinhas no dia 28 de fevereiro.

Na trama, o vampiro Bóris (Tarcísio Meira) quer a todo custo ficar com a princesa Cecília (Flávia Alessandra), que ama o conde Rogério (Thiago Lacerda). O vampiro então mata o amado da moça, que acaba tirando a própria vida. Séculos depois ele reencontra Cecília, que agora vive sob a pele de Lívia.

Páginas da Vida no canal Viva em abril de 2022

Páginas da Vida vai ao ar de segunda a sábado depois de O Beijo do Vampiro, na faixa das 13h30. O folhetim é reprisado diariamente às 23h00 e também aos domingos, a partir das 18h00. Segundo Patrícia Kogut do O Globo, é previsto que a substituta do folhetim na programação seja Caminhos das Índias a partir de julho de 2022.

Escrita por Manoel Carlos, a novela tem pontapé inicial na morte de Nanda, que estava grávida de gêmeos e foi atropelada por um ônibus. Marta, mãe de Nanda, fica com um dos netos, mas deixa para trás Clara, que tem síndrome de Down. A médica que cuidou de Nanda então decide entrar na justiça para conseguir a guarda da menina.

Malhação no Viva

Em abril de 2022, o canal Viva exibe duas temporadas da novela Malhação ao mesmo tempo, a de 1997 e a 2009. As duas são exibidas em sequência na programação, Malhação 1997 vai ao ar de segunda a sábado primeiro às 11h30 e depois às 16h00. Já Malhação ID é exibida ao meio-dia e depois às 16h30, também de segunda a sábado.

A temporada de 1997 conta com nomes clássicos da novela adolescente, como Andre Marques, Bruno Deluca, Camila Pitanga, Luana Piovanni, Thaís Fersoza entre outras. Já a versão mais nova é estrelada por Fiuk e Christiana Ubach.

Amor com Amor se Paga

Amor com Amor se Paga é uma das novelas do canal Viva em abril de 2022, o folhetim está no desde o final de 2021 e ainda tem mais algum tempo no ar, a emissora ainda não anunciou qual será sua substituta e que dia vai ser exibido o último capítulo da reprise. Amor com Amor se Paga passa de de domingo a domingo. De segunda a sábado vai ao ar às 14h15 com reprise às 00h30 e aos domingos é exibida durante o final da noite e começo da madrugada do dia seguinte, a partir das 23h30.

Na trama de Ivani Ribeiro, o avarento Nonô Corrêa (Ary Fontoura) é rico e muito mão de vaca, mas tudo muda em sua vida quando o órfão Zezinho (Oberdan Junior) cruza seu caminho e amolece o coração do velho.

Alma Gêmea entre as novelas do Viva em abril de 2022

De Walcyr Carrasco, o folhetim estrelado por Priscila Fantin e Eduardo Moscovis está no ar desde o final de janeiro. A novela é exibida de de segunda a sábado na faixa das 15h00, com reprises diárias às 23h45. Nos domingos, os capítulos exibidos na semana são reprisados em ordem a partir das 12h30.

Na trama, o botânico Rafael perde seu grande amor Luna em uma tragédia e passa a ser um homem amargo. Décadas depois ele conhece Serena, quem o homem acredita ser a reencarnação de sua falecida esposa.

Marimar no Viva

Para quem quer ver novelas mexicanas no canal Viva em abril de 2022, Marimar é uma opção. O folhetim estrelado por Thalía vai ao ar três vezes ao longo da programação de segunda a sábado: primeiro na faixa das 09h30, depois às 20h30 e por último às 03h00.

No folhetim mexicano, uma jovem pobre de um pequeno povoado de pescadores conhece Sérgio, um rapaz rico e de uma realidade totalmente diferente da dela. Os dois se apaixonam, mas precisam passar por obstáculos para viverem juntos.

Séries em exibição no Viva em abril de 2022

O Viva não exibe apenas reprises de folhetins, o canal também traz muitas séries ao público. No mês de abril de 2022, além das novelas, também estão em exibição as séries:

Sandy & Junior na faixa das 11h00, de segunda a sábado, com reprise depois das 05h40. Toma Lá, Dá Cá é exibida de segunda a sábado às 17h00, com reprises no domingo a partir das 03h00.

Escolinha do Professor Raimundo vai ao ar de segunda a sábado a partir das 07h30 e também 18h30. A Grande Família é exibido às 06h00 e também 21h30 de segunda a sábado.

