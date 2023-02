Passo a passo de Onde assistir o Grammy 2023 ao vivo e online hoje, 5 de fevereiro

A edição de 2023 do grande prêmio do mundo da música será realizada neste domingo, 5 de fevereiro, a partir das 22h00 (horário de Brasília), diretamente de Los Angeles. A transmissão pela televisão será do canal TNT, na TV à cabo, mas quem prefere assistir o Grammy online terá algumas opções entre pagas e gratuitas para não perder a cerimônia.

Transmissão no Brasil: como assistir o Grammy 2023 pela internet

Para assistir o Grammy 2023 com a tradução simultânea em português e comentários de apresentadores brasileiros, é necessário ter uma conta na HBO Max. A plataforma streaming irá exibir a cerimônia do começo ao fim e exige que o usuário tenha algum dos planos do serviço para ter acesso.

A boa notícia é que o processo é rápido e simples. Desta forma, assim que fizer seu cadastro no site já terá direito a acessar o catálogo completo da plataforma e conferir o conteúdo ao vivo que eles oferecem, como a transmissão do Grammy 2023.

Passo 1: acesse o site do serviço no endereço https://www.hbomax.com/br/pt e depois clique em "assine agora" no canto superior direito da página;

Passo 2: você terá que selecionar um pacote para assinar. As opções variam em planos mensais e anuais. Além disso, você pode escolher se quer um pacote que te deixe assistir apenas em smartphones e tablets (que são opções mais baratos) ou algum que permite logar em qualquer tipo de dispositivo, como computadores e televisões Smart. Os valores variam entre R$ 19,90 ao mês e R$ 239,90 com o plano anual;

Passo 3: depois que você escolher qual o melhor plano para o seu bolso, será necessário informar alguns dados pessoais, como: nome e sobrenome, de e-mail e senha;

Passo 4: você será redirecionado a uma nova página em que informará seus dados de pagamento;

Passo 5: você finalizará seu cadastro e então já estará apto a acessar a plataforma streaming. Para assistir o Grammy 2023, é só abrir o site ou o aplicativo - o que preferir - no horário da cerimônia. A live já está disponível na página inicial da HBO Max, é só clicar no botão de play.

Para quem entende inglês: live oficial do Grammy

Quem entende inglês e não precisa da tradução simultânea brasileira para conseguir acompanhar a cerimônia tem algumas lives que pode conferir. A primeira delas é a oficial do site da premiação e a outra é transmitida pelo Youtube.

Site

Para assistir o Grammy pelo site oficial da premiação é bastante simples. Acesse o site https://www.grammy.com/ e clicar na opção "Experience The 2023 Grammys in Full at Live.Grammy.com" logo no começo da página. Você será redirecionado para a live;

Se preferir, você pode ir direto para a página da live com o link https://live.grammy.com/;

Enquanto a cerimônia não tiver começado, um vídeo de apresentação ficará em exibição. No topo da página é possível ver uma contagem regressiva de quanto tempo falta para o início da premiação;

Se por acaso ocorrer algum erro no site e quando o horário do Grammy bater a live não tiver começado, atualize a página apertando o botão de F5 ou clicando no ícone de uma seta circular no topo do navegador.

Youtube

Para quem achar a opção do site complicada, existe uma mais fácil, o Youtube oficial da premiação. A live que irá ao ar a partir das 22h00 (horário de Brasília) já está disponível no canal;

Para acessá-la, você pode clicar no vídeo abaixo que será redirecionado para o Youtube para assistir o Grammy;

Caso queira fazer o caminho mais longo, acesse o canal "Recording Academy/GRAMMYs" na plataforma de vídeo e em seguida clique na aba "ao vivo" para encontrar a live.

Para assistir o "Esquenta Grammy" com artistas convidados pela TNT

A TNT Brasil, que vai transmitir pela televisão, preparou um esquenta para quem vai acompanhar a cerimônia. A live já está disponível no canal oficial da emissora no Youtube e está marcada para começar meia hora antes da premiação, às 21h30.

Haverá famosos convidados para debater um pouco sobre o assunto, a apresentadora Ana Furtado, que ficará no comando da atração, os comentaristas Charles Gavin e Phelipe Cruz e a modelo e apresentadora Carol Pinheiro que estará no tapete vermelho conversando com os artistas.

