Patrícia Pillar hoje: por onde a Flora de A Favorita?

Patrícia Pillar hoje não trabalha mais na Globo, mas segue sendo um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. Famosa por ter interpretado a vilã Flora em A Favorita, esteve em dezenas de novelas da emissora até 2021, e atualmente atua nos bastidores de produções artísticas.

Como está Patrícia Pillar hoje?

Patrícia Pillar hoje está com 58 anos de idade. A atriz voltou a despertar o interesse do público com a reprise de A Favorita, que está no ar no Vale a Pena Ver de Novo pela primeira vez. A famosa interpreta Flora, protagonista da trama e uma das vilãs mais lembradas da teledramaturgia.

Mas antes de dar vida à rival de Donatela (Cláudia Raia), Patrícia já havia estrelado outros títulos famosos na Globo. Seu primeiro trabalho na emissora foi em 1985, quando esteve em Roque Santeiro. Ficou marcada no ano seguinte por interpretar Ana do Véu na primeira versão de Sinhá Moça – além da presença nos folhetins, foi apresentadora do Vídeo Show no mesmo ano.

Seguiu trabalhando em novelas, emplacando trabalhos em Brega & Chique (1987), Vida Nova (1988), Rainha da Sucata (1990), Salomé (1991) e Renascer (1993). Em 1996, interpretou a boia-fria Luana em O Rei do Gado, protagonista de um dos maiores folhetins de sucesso da década de 90.

Depois de ter atuado no seriado Mulher entre 1998 e 1999, voltou para as novelas apenas em 2001, em Um Anjo Caiu do Céu. Também fez parte do remake de Sinhá Moça, em 2006, agora na pele de Cândida Ferreira, a Baronesa de Araruna.

Conquistou o Brasil dois anos depois ao viver Flora em A Favorita, e seguiu em novelas e seriados até 2020. Passione (2011), Lado a Lado (2012), O Rebu (2014), Ligações Perigosas (2016) e Onde Nascem os Fortes (2018) foram alguns dos trabalhos anos anos seguintes. Sua última aparição na Globo antes de deixar a emissora foi em 2020, quando fez uma participação especial em Salve-se Quem Puder como ela mesma.

A atriz deixou a empresa em 2021 e tem se dedicado a outros projetos. Patrícia Pillar hoje trabalha nos bastidores de produções para TV e outras áreas artísticas. Em sua conta no Instagram, a famosa tem postado dezenas de fotos e vídeos da época das gravações de A Favorita.

Patrícia Pillar já foi casada com músico Zé Renato e com o político Ciro Gomes, e já namorou o diretor Carlos Henrique Schroder. A atriz não tem filhos e está solteira atualmente.

O que acontece com Flora em A Favorita?

Flora é uma daquelas personagens que ficaram marcadas na memória afetiva dos noveleiros e rende memes até hoje nas redes sociais por suas falas debochadas e por ser uma ‘vilã raiz’. A Favorita também ficou marcada por fugir dos modelos tradicionais de folhetins das 21h e só revelou para o público quem era a verdadeira assassina da história depois de mais de 50 capítulos.

Depois que a audiência descobre que Flora é a vilã, a personagem começa a cometer uma série de crimes, matando os personagens Salvatore (Walmor Chagas), Dodi (Murilo Benício), Gonçalo (Mauro Mendonça), Maíra (Juliana Paes) e até mesmo a cadela de estimação de Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia).

É somente na reta final da trama que a loira é desmascarada após uma armação de Donatela. Mesmo depois de revelar suas verdadeiras intenções, ela ainda esfaqueia Silveirinha (Ary Fontoura), seu ex-comparsa, e tenta colocar um fim na madame durante a lua de mel da rival.

No entanto, Flora acaba se dando mal. Quem chega para salvar a vida de Donatela é Lara (Mariana Ximenes), que atira na própria mãe biológica. A loira volta para a cadeia no final da novela e é maltratada pelas outras detentas do presídio.

Essa é a primeira vez que A Favorita está sendo reprisada desde 2008, quando ocupou o horário nobre da emissora. A trama escrita por João Emanuel Carneiro teve dificuldade em alcançar bons índices de audiência nos três primeiros meses, quando o público ainda não sabia quem era a vilã. Foi somente depois da revelação que o folhetim viu os números do ibope crescerem se tornou um grande sucesso.