Novela A Favorita quem é a culpada: Donatela ou Flora?

O maior enigma dos capítulos iniciais da novela A Favorita quem é a culpada, Flora (Patrícia Pillar) ou Donatela (Cláudia Raia). São quase três meses de folhetim até que o público finalmente descobre quem é a verdadeira vilã. A partir daí, a trama sofre uma reviravolta e a megera começa sua séria de vilanias.

Flora é a verdadeira culpada da novela A Favorita e se revela como a vilã da trama no capítulo 56. Além de Marcelo (Flávio Tolezani), depois de se revelar a megera da história, ela ainda irá matar o Dr. Salvatore (Walmor Chagas), Maíra (Juliana Paes), Gonçalo (Mauro Mendonça), Dodi (Murilo Benício) e até a cadela de estimação de Zé Bob (Carmo Della Vecchia).

Enquanto o público não sabe quem está falando a verdade, ambas as personagens tentam convencer Irene (Glória Menezes), Lara (Mariana Ximenes) e Zé Bob de que são inocentes. Flora manipula a mãe de Marcelo de que ela não matou seu filho e consegue. A ricaça até tenta convencer Lara de que a loira talvez esteja com a razão: “Eu sei que é difícil para você, mas o que a Flora está dizendo pode ser verdade”.

Lara duvida do que a avó diz mas fica tão confusa quanto Zé Bob, que também escuta as duas versões da história contada pelas protagonistas.

A revelação de Flora como a culpada começa quando Donatela cogita a ideia de matar a rival. Desesperada após a loira deixar a cadeia e tentar se aproximar de Lara (Mariana Ximenes), a madame pega uma arma e vai atrás da ex-companheira de dupla. Ao encontrá-la em um banheiro público, Donatela ameaça a loira, que responde com deboche: “você tá muito desesperada, né? Atirar em mim à queima roupa em um banheiro público, coitada”.

Flora segue dizendo que Donatela não irá matá-la pois não aguentaria 18 anos em uma penitenciária. “Conheço bem esse calvário. Não vai ter ninguém pra te visitar na cadeia, Donatela”, diz a loira. A dondoca continua apontando a arma para a rival e obriga que ela entre em seu carro. É Flora quem dirige o veículo sob a mira de Donatela – a loira ameaça causar um acidente e matar as duas, mas desiste da ideia.

É então que acontece uma das cenas mais lembradas do folhetim, na qual Donatela obriga Flora a cantar Beijinho Doce, hit da dupla Faísca e Espoleta. “Canta comigo, sua vagabunda”, grita.

As duas param em um acostamento e descem do carro. Antes que Donatela pense em atirar em Flora, a novela exibe um flashback da noite em que Marcelo foi morto. A loira estava com ciúmes do amante, já que estava certa de que ele amava Donatela e atira nele. Ela também mata o rapaz para que todos continuem acreditando que Lara é filha dele e é herde a herança milionária da família Fontini – na verdade, ela é filha de Dodi (Murilo Benício).

Donatela não tem forças para atirar em Flora, que revela a verdade: “você não tem coragem. Sabe por que? Você não é uma assassina como eu”.

A cena encerra o chamado ‘primeiro ato’ do folhetim. A partir daí, Flora para de se apresentar como uma figura angelical para o público e passa mostrar sua verdadeira face, cometendo outros crimes como o assassinato de testemunhas importantes do crime que a levou para a cadeia, além de qualquer outra pessoa que entre em seu caminho.

Quem Flora mata em A Favorita?

Marcelo não é a única vítima de Flora em A Favorita. Ao longo da trama, a vilã mata mais quatro pessoas e até um cachorro.

O próximo alvo da megera é o Dr. Salvatore, que atendeu Marcelo após ele levar os tiros e ouviu da boca do rapaz que Flora foi a responsável. Ela mata o médico na frente de Donatela e consegue incriminar a rival pelo assassinato.

Depois, Maíraentra na mira de Flora por investigar a morte do Dr. Salvatore. A mando da megera, Dodi atropela a jornalista, mas ela não morre de imediato. A vilã invade o hospital em que ela fica internada após o acidente e sufoca a moça com um travesseiro.

Flora também troca os remédios de Gonçalo e mente para ele, dizendo que matou Irene e Lara. O homem leva um susto e sofre um infarto com a mentira.

Depois, Flora assassina Vilma, cadela de estimação Zé Bob. Ela pede que Dodi invada o apartamento do jornalista e coloque veneno na ração do animal, como uma forma de mandar um recado ao repórter – na época, a cena foi bastante criticada.

Ela mata até o seu comparsa, Dodi, após ser chantageada por ele. Essa é mais uma morte que acontece na frente de Donatela.

