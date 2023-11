Patrícia Poeta saiu do Encontro? Apresentadora anuncia afastamento

A apresentadora Patrícia Poeta anunciou na última quarta-feira, 1º, que irá se ausentar do Encontro nos próximos dias e explicou o motivo aos espectadores. Enquanto a jornalista estiver fora, o comando do programa matinal ficará com Valéria Almeida e Tati Machado.

Relacionado: Quem é o único filho de Patrícia Poeta?

Quando Patrícia Poeta volta para o Encontro?

Patrícia Poeta ficará afastada do Encontro para cuidar do pai, Ivo Barcellos Pfingstag, que foi internado às pressas. A jornalista retorna apenas na próxima segunda-feira, 6 de outubro. Enquanto isso, Tati e Valéria, que foram muito elogiadas pelo público durante o tempo em que estiveram no comando da atração, ficam à frente do matinal.

O anúncio foi feito pela própria Patrícia no final do programa de quarta. A jornalista começou dizendo que havia ganhado uma "folguinha" no feriado, mas explicou que Ivo está com problemas de saúde e que ela irá dar uma força para o pai. Não foram dados detalhes sobre o que levou à internação de Ivo.

A jornalista também anunciou as amigas como suas substitutas e pediu para que elas "cuidassem da casinha". Patrícia finalizou dizendo que estará de volta na segunda-feira, firme forte. Em sua página no Instagram, a apresentadora publicou uma foto ao lado de Val e Tati. "Bom trabalho amanhã e sexta, girls! Obrigada pela companhia, pessoal! Bom feriado!", escreveu.

Patrícia Poeta não costuma se ausentar da atração, exceto pelos períodos em que está de férias. O mesmo não acontecia quando o programa estava sob o comando de Fátima Bernardes, que sempre recebia dezenas de comentários pelas constantes ausências.

Não há previsão para que Poeta deixe a apresentação do Encontro de forma definitiva. Apesar das críticas, a jornalista segue no comando do matinal. Neste ano, Manoel Soares, que dividia o palco com a famosa, deixou a emissora após conflitos e repercussões negativas. Anteriormente, o matinal estava marcado por "climões" no palco, que frequentemente viralizam na web pela falta de sincronia entre os dois.

Relacionado: Solteira? Quem é namorado de Patrícia Poeta em 2023?